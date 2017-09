Nigerialaismiehille on myyty valeavioliittoja porttina Eurooppaan – Saksan poliisi kertoo käräyttäneensä naimakauppaliigan

Ulkomaat

Nigerialaismiehille on myyty valeavioliittoja porttina Eurooppaan – Saksan poliisi kertoo käräyttäneensä naima

Saksan

Rikostutkijat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Berliinin

poliisi on paljastanut naimakauppaliigan, jolla nigerialaismiehille myytiin valeavioliittoja ja niiden varjolla oleskelulupia EU:n alueella.Valeliittojen toiset osapuolet olivat portugalilaisia naisia. Poliisi kertoo jäljittäneensä ainakin 70 tapausta, joissa nigerialaismiehet olivat maksaneet valeliitoista tuhansia euroja.Järjestelmällisistä rikoksista epäiltynä on pidätetty viisi ihmistä, joista neljä on naisia. Pidätykset tapahtuivat yli 40 berliiniläisosoitteeseen tehdyn ratsian yhteydessä, kertovat poliisi ja syyttäjä uutistoimisto AFP:n mukaan.uskovat, että epäillyt ovat värvänneet portugalilaisia naisia valepuolisoiksi nigerialaisille, jotka puolestaan maksoivat järjestelystä jopa 13 000 euron summia. Osa rahoista meni morsiamille.Pareille väärennettiin ensin avioliittotodistukset ja muut asiakirjat. Tämän jälkeen parit tapasivat Saksassa, jossa he hakivat valeaviomiehille oleskelulupaa EU-alueella, kertoo uutistoimisto DPA.Valeavioliitot ovat viranomaisten mukaan yleistyneet Saksassa sen jälkeen, kun afrikkalaisten ja aasialaisten turvapaikansaanti on vaikeutunut.epäillyltä naimakauppaliigalta takavarikoitiin ratsioiden yhteydessä tietokoneita, matkapuhelimia, henkilötodistuksia ja 300 000 euroa käteistä rahaa. Berliinin lisäksi ratsiat ulottuivat läheiseen Potsdamiin sekä Frankfurtiin ja itäiseen Görlitzin kaupunkiin sekä Portugaliin.Liigan käräyttämiseen osallistuivat myös Portugalin poliisi ja Europol.