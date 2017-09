Ulkomaat

HS Valko-Venäjällä: Zapad-sotaharjoituksen keksitystä vihollis­valtiosta tuli vitsi, mutta suurharjoituksen se

Minsk/Petši/Ašmjany

Vitsi

Nauru

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sotaharjoitus

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005351406.html

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005362310.html

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005362208.html

Lisähuolta

Minskiläiset

Harjoituksia

Sotaharjoitusta