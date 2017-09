Suunnitelma

Espanjan

Barcelonan

Toteutuessaan

Suurin

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHzhttps://t.co/mRYBdRroHz

https://twitter.com/JulianAssange/status/906630669085835269