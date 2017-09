Ulkomaat

Miksi HS ei julkaise vapautetun suomalaisnaisen nimeä?

Helsingin Sanomat

HS ei ole

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Siepatun

on ehtinyt kertoa Afganistanissa siepatusta suomalaisnaisesta kymmenissä uutisjutuissa, sen jälkeen kun tieto tapahtumasta saatiin viime toukokuussa.Neljän kuukauden aikana oma tiedonhankintamme on tuottanut varsin kattavasti tietoa siepatun henkilöllisyydestä ja hänen taustoistaan. Myös tapahtumien kulku on ollut varsin tarkasti selvillä.tähän mennessä kertonut siepatun avustustyöntekijän nimeä. Myös muita häntä yksilöiviä tietoja on käytetty uutisissa säästeliäästi. Tämä ratkaisu on toimituksen oman harkinnan tulosta. Käytössä olleiden tietojen perusteella on ollut perusteet arvioida, että siepatun henkilöllisyyden paljastaminen saattaa vaarantaa hänen henkensä.Torstaina saatu tieto avustustyöntekijän vapautumisesta on huojentava, hyvä uutinen. Oli täysin mahdollista, että sieppausdraama olisi päättynyt paljon murheellisemmin.Tässä tilanteessa nimenjulkaisupäätöksen alkuperäisellä perusteella, siepatun turvallisuudella, ei ole enää samaa painoarvoa kuin tähänastisessa uutisoinnissa. Nainen ei ole enää kaapparien armoilla.Kuulemme toivottavasti näinä päivinä lisätietoa sieppauksen motiiveista,teon tekijöistä ja vapautukseen johtaneista tapahtumista. Sieppaus oli merkittävä uutinen, ja tapahtumasarjan läpikäynnillä on myös nyt huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä.nimeä HS ei tässä vaiheessa oma-aloitteisesti kerro. Ratkaisu perustuu siihen, että kyse on rikoksen uhriksi joutuneesta yksityishenkilöstä. Hänen sieppauksensa yhteydessä tapettiin raa’asti kaksi ihmistä, suomalaisnaisen saksalainen huone- ja työtoveri sekä afganistanilainen turvamies.Tapahtuma oli varmasti traaginen kokemus, eikä HS:llä ole tarkkaa kuvaa vapautetun naisen tämänhetkisestä hyvinvoinnista.Myös Julkisen sanan neuvosto korostaa omissa ohjeissaan, että viestinten on kiinnitettävä erityistä huomiota rikoksen uhrin suojaamiseen. Uhrin nimen julkaiseminen saattaa aiheuttaa hänelle tai hänen omaisilleen lisää kärsimystä tai haittaa.Nimen julkaisua harkittaessa on nytkin vastakkain se vahinko, jonka nimen julkaisu saattaa aiheuttaa, sekä se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on.Tässä tapauksessa ennestään tuntemattoman yksityishenkilön nimellä ei ole HS:n harkinnan mukaan ratkaisevaa yhteiskunnallista merkitystä tapahtumakokonaisuuden käsittelyssä.Tieto vapautumisesta tuli vasta muutama tunti sitten. Kun päiviä kuluu ja tiedot tarkentuvat, voi olla perusteita harkita uudelleen nimen julkaisua. Päätöksiin vaikuttaa väistämättä myös henkilön itsensä mahdollinen halukkuus kertoa kokemuksistaan julkisuudessa.