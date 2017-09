”Meidän on nyt mentävä”, sanoi poika ja joi myrkyn siskojensa kanssa – Kiinan ”hylättyjen lasten kaupunki” on täynnä lohduttomia tarinoita Kiinan maaseudulla on kymmeniä miljoonia lapsia, jotka elävät ilman kaupungeissa työskenteleviä vanhempiaan. Elämä ilman äitiä ja isää aiheuttaa lapsille masennusta ja toivottomuutta. Bijien kaupunki yrittää helpottaa tilannetta hankkimalla heille älykelloja, joilla voi myös soittaa puheluja.