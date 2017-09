HS seuraa: Lontoon metrossa epäillään räjähdystä, paikalla aseistettuja poliiseja ja ambulansseja – suora lähetys tapahtumapaikalta käynnissä

Ulkomaat

HS seuraa: Lontoon metrossa epäillään räjähdystä, paikalla aseistettuja poliiseja ja ambulansseja – suora lähe

Oletko paikalla? Ota yhteyttä Helsingin Sanomien toimitukseen hs.online@hs.fi

Lontoon

We are aware of an incident at #ParsonsGreenhttps://twitter.com/hashtag/ParsonsGreen?src=hash tube station. Officers are in attendance. More info ASAP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15. syyskuuta 2017 https://twitter.com/metpoliceuk/status/908597086924525568

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY