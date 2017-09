Ulkomaat

Kiinan erityissuhde Pohjois-Koreaan on hiipumassa – Kiina miettii jo, miten se turvaisi etunsa diktatuurin luh

Kun

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen)

Sen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kiinan

Nyt

Vaikka