Apuna pöydälle asetettu kartta, kiikarit ja lamppu – Pohjois-Korea raportoi, kuinka diktaattori opasti ohjuksen laukaisua paikan päällä

Ulkomaat

Apuna pöydälle asetettu kartta, kiikarit ja lamppu – Pohjois-Korea raportoi, kuinka diktaattori opasti ohjukse

Perjantai

Pohjois-Koreassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Perjantainen

KCNA välitti

Laukaisun jälkeisistä

Tähän