Maailman vanhin ihminen kuoli 117-vuotiaana Jamaikalla

Maailman

Oldest person in the world, Jamaica's Violet Moss Brown is dead https://t.co/PtFajIzaxRhttps://t.co/PtFajIzaxR pic.twitter.com/x0T7V4HPBwhttps://t.co/x0T7V4HPBw

Brownista tuli

Brownin

Brownin

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



Rest In Peace Mrs Mosse-Brown#worldsoldestpersonhttps://twitter.com/hashtag/worldsoldestperson?src=hash pic.twitter.com/p9fYNDV9vMhttps://t.co/p9fYNDV9vM

https://twitter.com/AndrewHolnessJM/status/908845268032016385