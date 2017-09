Ulkomaat

Syyrian armeija katkaisi Isisin huoltoreitin saarretussa Deir ez-Zorin kaupungissa

armeija katkaisi jihadistijärjestö Isisin tärkeimmän huoltoreitin Deir ez-Zorin kaupungissa Syyriassa, kertoo venäläinen uutistoimisto Ria.Deir ez-Zorin kaupunki ja sitä ympäröivät alueet ovat Isisin tärkeimpiä jäljellä olevia tukikohtia Syyriassa. Syyrian armeija on Venäjän ilmavoimien tuella ajanut jihadistit ahtaalle Deir ez-Zorin alueella syyskuun alussa käynnistyneiden hyökkäysten edetessä.pysyttelevää lähdettä siteeraavan Rian mukaan Syyrian armeija ja sen iranilaiset liittolaisjoukot katkaisivat sunnuntaina Isisin huoltoreitin valtaamalla al-Jafran alueen.Uutistoimisto Reutersin haastattelema Syyrian armeijan lähde sanoi, että Isisin taistelijat on ajettu mottiin Eufratjoen rannalle, eivätkä he pääse pakoon muuta kuin ylittämällä joen.”Heillä ei ole muuta poistumistietä kuin ylittää joki itärannalle ja paeta sen jälkeen aavikolle tai al-Bukamalin ja al-Mayadin kaupunkeihin”, sotilaslähde sanoi Reutersille.hallinnassa on silti yhä lähes kolmasosa Deir ez-Zorin kaupungista, kertoo Britanniassa päämajaansa pitävä, Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights. Järjestön mukaan Venäjä pommittaa ilmasta joen ylittäviä Isis-joukkoja, mutta myös siviileitä on kuollut pommituksissa.Venäjän puolustusministeriö kiisti sunnuntaina, että se olisi iskenyt Yhdysvaltain tukemia kurdi- ja arabijoukkoja vastaan Syyriassa, uutistoimisto Reuters kertoi.Yhdysvaltain tukemat SDF-joukot (Syrian Democratic Forces) taistelevat niin ikään Isisiä vastaan Deir ez-Zorin lähistöllä sekä Raqqan kaupungin ympäristössä.SDF ilmoitti lauantaina, että Venäjän ilmavoimat ja Syyrian armeija iskivät heitä vastaan Deir ez-Zorin maakunnassa, ja että kuusi SDF:n sotilasta haavoittui iskussa.mukaan sen hävittäjät ovat iskeneet maakunnassa vain Isisiä vastaan, ja että iskun kohteet on valikoitu huolellisesti sekä varmistettu useista lähteistä.SDF taistelee Isisiä vastaan Deir ez-Zorin maakunnan pohjoisosissa. Viime viikolla käynnistyneessä hyökkäyksessä SDF on vallannut useita kyliä, kaksi isompaa kaupunkia sekä tehtaita Eufratjoen itärannalla, kertoo Reuters.Deir ez-Zorin maakunta on tärkeä öljyalue. Öljykenttien hallinnan menettäminen on Isisille paha takaisku.