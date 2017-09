Ulkomaat

Hurrikaani Maria uhkaa Karibian saaria

kehittynyt trooppinen myrsky Maria on saanut viranomaiset antamaan jälleen hurrikaanivaroituksen Karibian saarille.Barbadoksen hallitus antoi sunnuntaina hurrikaanivaroituksen Dominican saarelle, kun trooppinen myrsky Maria lähestyi Atlantilta, kertoo uutistoimisto Reuters.Myrskyn oletetaan voimistuvan hurrikaaniksi maantain-vastaisena yönä Suomen aikaa. Myös St. Lucian saarelle on annettu myrskyvaroitus.oli sunnuntai-iltana Suomen aikaa noin 600 kilometrin päässä Pienten Antillien saarista. Tuulen nopeus oli yli 30 metriä sekunnissa, Yhdysvaltain hurrikaanikeskus sanoi.Laitoksen mukaan myrsky voi voimistua hurrikaaniksi maanantain ja tiistain välisenä yönä. Sen kulkureitillä on muun muassa Antiguan, Barbudan, St. Kittsin, Nevisin, Montserratin Guadaloupen, Dominican, Sint Maarten, Saint-Martinin, St. Barthelemyn ja Anguillan saaret.Osa edellä mainituista saarista kärsi pahoja tuhoja hurrikaani Irman iskettyä syyskuun alussa.