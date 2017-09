Ulkomaat

Venäjällä jatkuva lähihistorian uudelleenkirjoitus on alkanut vaikuttaa jopa arkkitehtuuria koskeviin kysymyks

Yhdysvaltain

Neuvottelujen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Venäjällä

Venäläisen

Vastaus

http://www.hs.fi/haku/?query=j.+sergejevin