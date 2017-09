Pohjois-Korean raketit eivät lennä ilman ”pirunmyrkkyä”– polttoaineen saannin rajoittaminen hillitsisi ydinuhkaa, mutta sekin saattaa olla myöhäistä

Ulkomaat

Pohjois-Korean raketit eivät lennä ilman ”pirunmyrkkyä”– polttoaineen saannin rajoittaminen hillitsisi ydinuhk

Pohjois-Korean

Pohjois-Korea

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Venäjällä

Pohjois-Korean

Rakettipolttoaineen

Yhdysvaltojen

Jos