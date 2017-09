Trump twiittasi pitkistä bensajonoista Pohjois-Koreassa osoittaakseen pakotteiden purevan – mutta Pjongjangissa kukaan ei vaikuta huomanneen jonoja

Ulkomaat

Trump twiittasi pitkistä bensajonoista Pohjois-Koreassa osoittaakseen pakotteiden purevan – mutta Pjongjangiss

Yhdysvaltain

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. syyskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/909384837018112000

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pitkät

Uusimmat