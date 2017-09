Ulkomaat

Palkittu ihmisoikeustaistelija antaa kauheuksien jatkua kotimaassaan – Ja kansa osoittaa tukensa vaihtamalla F

Miten sen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suu Kyi

Tiistainen

Most #Myanmarhttps://twitter.com/hashtag/Myanmar?src=hash changing their Facebook profile to #AungSanSuuKyihttps://twitter.com/hashtag/AungSanSuuKyi?src=hash 's photo, showing their stand and respect.

They said "We stand with Suu" pic.twitter.com/0QjTDAjp2Uhttps://t.co/0QjTDAjp2U — Myat Hein (@MyatHei09875099) 19. syyskuuta 2017 https://twitter.com/MyatHei09875099/status/909999631878123520

Vuonna 1991