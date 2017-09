Ulkomaat

Venäjä paljasti patsaan AK-47-rynnäkkökiväärin kehittelijän Mihail Kalašnikovin muistolle

Moskova

Venäjä

Paljastustilaisuudessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Siperialaisessa

Kivääri

Mihail