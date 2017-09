Ulkomaat

Ainakin kymmenen hukkui ja lähes sata kateissa Kongon tulvissa

Ainakin kymmenen ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi lähes sata on kadonnut.



Viranomaisten mukaan tilanne kärjistyi, kun sadevedet mursivat jokien penkereet. Kadonneiden löytämiseksi on perustettu etsintäpartioita.