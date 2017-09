Ulkomaat

Venäjä valehteli suut ja korvat täyteen Zapad-sota­harjoituksesta – eikä Venäjää haittaa, jos Suomessa vähän p

Venäjän

Eikä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yleinen

Sutjaginin

Bysanttilaisella

Zapad-harjoituksessa

Sopii