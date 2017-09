Ulkomaat

Melania Trump puhui YK:ssa nettikiusaamista vastaan – riko vaikka miehesi puhelin, vastasi internet

Just watched Melania Trump speech.



For some reason it made me think of the blueberry girl from Willy Wonka. 🤔#FLOTUShttps://twitter.com/hashtag/FLOTUS?src=hash pic.twitter.com/ohOHxFdXRYhttps://t.co/ohOHxFdXRY — Elaine (@rosalita2740) September 20, 2017 https://twitter.com/rosalita2740/status/910547747543142402

Melania Trump's United Nations speech preached about setting an example for our children and preventing bullying…



Start with your husband pic.twitter.com/Lq3u2eGoichttps://t.co/Lq3u2eGoic — Ahmed Baba (@AhmedBaba_) September 20, 2017 https://twitter.com/AhmedBaba_/status/910548389301035008