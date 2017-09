Ulkomaat

aloitti pekingiläisessä päiväkodissa elokuun puolivälissä.Ensimmäisenä päivänä opettaja lähetti 17 kuvaa, joissa lapsi istuu tai syö. Hän ei suostunut nukkumaan. Toisena päivänä jo ennen puoltapäivää tuli 22 videota ja kuvaa. Kuukaudessa kuvia on tullut satoja.En olisi uskonut, että sanon tätä ikinä ääneen: Pitäisipä päiväkoti vähemmän yhteyttä.Ajattelin ensin, että saamme erityiskohtelua. Vaikka päiväkoti on kansainvälinen, ryhmän muut lapset ovat kiinalaisia. Ehkä he haluavat rohkaista meitä ulkomaalaisia, että hyvin menee, pohdin.Toki tilanne mietitytti: Umpisuomalainen lapsi kiinalaisessa päiväkodissa, jossa puhutaan puoliksi englantia ja puoliksi kiinaa.Huolta ei varsinaisesti helpottanut, kun kahden viikon jälkeen opettaja lähetti terveisiä, että tyttö ei suostu puhumaan englantia päiväkodissa. Vastasimme, että hän ei osaa sitä. Hän puhuu vain suomea.Se on oma kieli, jota puhumme Suomessa, kerroimme opettajalle jälleen kerran.vanhemmilla on oma keskusteluryhmä kiinalaisessa somessa. Se toimii tiedotuskanavana vanhempien ja opettajien välillä.Yhden päiväkotipäivän aikana ryhmään saattaa tulla 300 viestiä. Vanhemmat kysyvät, opettaja vastaa.Ryhmään liityttyäni ymmärsin, että kuvatulva ei ollut ulkomaalaisille kohdistettua erityishuomiota vaan nimenomaan kiinalaisäitien ja -isien kulmasta mietitty juttu.Kiinassa vuosikymmeniä vallinnut yhden lapsen politiikka sai aikaan sen, että joistain ainokaisista on tullut perheiden pieniä keisareita. Yhden lapsen ympärillä höösää parhaimmillaan kuusi aikuista, äidin ja isän lisäksi kahdet isovanhemmat.Pikku keisareita ja keisarinnoja on tutkittu akateemisestikin: Monet ajattelevat, että vain paras on ainoalle lapselle kyllin hyvä.Vanhempien ryhmässä viestipiikki on päiväunien aikaan. Joko meidän pikkuinen nukahti? Minkä verran meidän lapsi söi tänään lounasta? Onnistuiko vessassa käynti? Lähetä kuva!Monesti parjattu suomalainen Wilma-systeemi kuulostaa taivaalliselta tähän verrattuna. En haluaisi tietää näin tarkasti, miten kaikkien lapsilla menee. Tiedän silti.Opettajat vastaavat vanhempien viesteihin, koska se on laatua, josta maksetaan. Kolmevuotiaan vuosihinta tässä päiväkodissa on noin 20 000 euroa vuodessa.Kiinaan viime vuoden lopulla, en ollut kovin huolissani lapsesta. Hän oli silloin melko tasan kolmevuotias. Sen ikäisenä sopeutuu hetkessä mihin vain, sanoivat kaikki, ja minä olin samaa mieltä.Ei se mennyt ihan niin.Oli sydäntäsärkevää nähdä, miten hän alussa ikävöi. Kun kahden kuukauden Kiinassa asumisen jälkeen entinen päiväkotiryhmä lähetti Suomesta ystävänpäivävideon, jossa tutut lapset vilkuttivat, kolmevuotiaan silmiin tulvahti kyyneleet. Hän oli monta päivää allapäin.Keväällä hän alkoi ottaa mukaansa tavaroita, joita hän voi näyttää satunnaisesti kohtaamilleen lapsille. Nukke ojossa hän lähestyi puistossa kaikkia itsensä kokoisia, vaikka yhteistä kieltä ei ollut.Otetaanko kädestä, hän kysyi suomeksi, ja kun toinen ei vastannut, hän kysyi saman itse keksimällään kielellä. Se on kiinaa, hän väitti hermostuneena.”Äiti, kiinalaiset voisivat jatkaa asumista Kiinassa ja me suomalaiset voisimme asua Suomessa”, hän sanoi toukokuussa.Välillä kaikki uusi oli kerta kaikkiaan liikaa. Hän meni huoneeseensa yksin, sulki oven ja sammutti valot. Toivottavasti en pelkää pimeää, hän puheli itsekseen ja istui pimeässä.on takana yhdeksän kuukautta, päiväkotia kuukausi.Lapsi kyllä tottuu kaikkeen, ihmiset lohduttivat keväällä ja viimein nyt syksyllä minä uskon, että se on totta.Olkoonkin yliviestivä laitos, mutta silti päiväkoti tekee ihmeitä. Muutamassa viikossa lapsi on alkanut puhua kiinalaisia kokonaisia lauseita ja lukuisia englanninkielisiä sanoja.Vaikuttaa siltä, että jouluun mennessä hänellä on jonkinlainen kielitaito kahdesta kielestä.Kiinassa monesti vanhemmat haluavat päiväkodeilta näyttöjä tehokkaasta opetuksesta. Tämä kieliasia taitaa olla sellainen.Kotona lapsi ei enää halua istua pimeässä vaan pitää pehmoleluille päiväkotia. Sano duì buqĭ, hän komentaa pupua.Viime viikolla hän tuli kotiin tuohtuneena. Päiväkodissa oli ollut riita. ”Yksi poika väitti, että minä olen viisivuotias! Minä huusin sille takaisin, että sān suì, sān suì [kolme vuotta, kolme vuotta].”Harvoin ilahtuu lapsen riidoista näin. Hän ymmärsi.päiväkodissa on paljon outoa. Juuri nyt esimerkiksi mietimme, voiko lapsen hampaat antaa fluorata. Itse olin vastaamassa, että tietenkin, mutta kiinalainen ystävä kysyi: Mistä tiedät, että aineeseen voi luottaa?Valtaosa päiväkodin meiningistä on kuitenkin myös ihanasti tuttua. Kun haemme lapsen, muut alkavat huutaa kuorossa kiinaksi, että hei sua tultiin hakemaan. Lapsi juoksee syliin ja vilkuttaa toisille riemukkaasti: Zàijiàn! Bye bye!Kun eteisessä joku on tönäistä, hän ärähtää suomeksi varo vähän.