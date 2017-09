Ulkomaat

Euroopan valtiokartta ei ole kiveen hakattu – Muutoksia tapahtuu joko verettömänä tai väkivallan siivittämänä,

Meille

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miksi

Tweet a photo out holding this poster 👇 using #ScotsForCataloniahttps://twitter.com/hashtag/ScotsForCatalonia?src=hash as a show of solidarity. One available in every copy of The National today. pic.twitter.com/gykxEoSy6Hhttps://t.co/gykxEoSy6H — The National (@ScotNational) September 21, 2017 https://twitter.com/ScotNational/status/910787114668904448