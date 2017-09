Ulkomaat

Balilla varoitetaan purkautuvasta tulivuoresta – tuhansia evakuoitu

Lähes

10 000 ihmistä on evakuoitu purkautumaisillaan olevan tulivuoren ympäristöstä turistien suosimalla Balin saarella, Indonesiassa. Vulkaanisesta toiminnasta varoittava hälytystila nostettiin perjantaina korkeimmalle tasolle, mikä viittaa välittömän purkautumisen vaaraan.Viranomaiset tyhjensivät Balin itäosassa sijaitsevan, yli 3 000 metriä korkean Agung-tulivuoren ympäristön ihmisistä ja varoittivat turisteja ja asukkaita menemästä 9 kilometriä lähemmäs vuorta.”Vulkaaninen toiminta on yhä korkealla tasolla, ja on merkkejä siitä, että magma nousee pintaan ja aiheuttaa järistyksiä. Alueen sisällä ei pitäisi olla minkäänlaista liikettä siltä varalta, että vuori purkautuu”, Indonesian katastrofinhallintaviranomainen tiedotti.Evakuoitujen määrän odotetaan yhä kasvavan. Saaren lentokenttä toimi kuitenkin normaalisti, viranomaiset kertoivat.Indonesiassa on 130 aktiivista tulivuorta, enemmän kuin yhdessäkään toisessa maassa.