HS seuraa: Pohjois-Koreassa maanjäristys – epäselvää, onko kyse räjähdyksestä

Pohjois-Koreassa

Pohjois-Koreassa

on mitattu maanjäristys, raportoivat Kiinan ja Etelä-Korean viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan.Järistyksen voimakkuudeksi kerrotaan 3,4. Asiasta on tiedottanut Kiinan maanjäristyksiä mittaava laitos, ja Kiinan viranomaiset kuvaavat sitä ”epäillyksi räjähdykseksi”. Järistyksen keskus oli lähellä aluetta, jolla Pohjois-Korea on tehnyt ydinkokeita, Reuters kertoo.Myös Etelä-Korean ilmatieteen laitos raportoi Pohjois-Koreassa Kiljun alueella tapahtuneesta maanjäristyksestä, kertoo uutistoimisto Reuters. Laitoksen kertomien ensi tietojen mukaan järistys kuitenkin johtuu todennäköisesti luonnollisista syistä.tapahtuvat maanjäristykset herättävät kansainvälistä kiinnostusta, koska maa on tehnyt viime aikoina useita ydin- ja ohjuskokeita.YK:n turvallisuusneuvosto päätti aiemmin syyskuussa uusista Pohjois-Korean vastaisista pakotteista hillitäkseen maan ydinaseohjelmaa sen kuudennen ydinkokeen jälkeen. Myös Yhdysvallat määräsi tällä viikolla uusia pakotteita maata vastaan.Uutinen päivittyy, HS seuraa tilannetta.