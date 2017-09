Kiinalainen kodinhoitaja opetti kirjeenvaihtajalle, miten alushousut viikataan kunnolla ja sitten pestiin vessa hammasharjalla

Ulkomaat

Kiinalainen kodinhoitaja opetti kirjeenvaihtajalle, miten alushousut viikataan kunnolla ja sitten pestiin vess

Peking

Olen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ayi

Tässä työssä

Guo kertoo

On aika

http://www.hs.fi/haku/?query=pekka+mykkanen

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005360346.html

http://www.hs.fi/haku/?query=annamari+sipila

http://www.hs.fi/paivanlehti/19092017/art-2000005373424.html

http://www.hs.fi/haku/?query=pekka+hakala

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005371056.html