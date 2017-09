Kiina lopettaa vaatteiden tuonnin Pohjois-Koreasta vastalauseena ohjuskokeille – iskee vakavasti maan valuuttatuloihin

Ulkomaat

Kiina lopettaa vaatteiden tuonnin Pohjois-Koreasta vastalauseena ohjuskokeille – iskee vakavasti maan valuutta

Kiinan

Yhdysvallat

ilmoitti lauantaina ryhtyvänsä rajoittamaan ulkomaankauppaansa Pohjois-Korean kanssa ja liittyy täten kauppasanktioissa Yhdysvaltain rinnalle, uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC kertovat.Toistaiseksi on vaikea arvioida, miten vakavasti nyt ilmoitetut toimet iskevät Pohjois-Korean talouteen ja sen valuuttatuloihin. Merkitystä niillä on.on Pohjois-Korean tärkein kauppakumppani ja yksi harvoja lähteitä, joiden kautta maa pystyy ansaitsemaan valuuttatuloja.Kiina ilmoitti vähentävänsä polttoaineiden vientiä maahan ja lopettavansa kokonaan vaatteiden ja tekstiilien ostamisen.Vaatteiden oston lopettaminen vähentää Pohjois-Korean ulkomaantuloja, ja Kiina on ollut sen tärkein öljytuotteiden tuontimaa.Kiinan kauppaministeriö kertoi alkavansa rajoittaa öljyjalosteiden vientiä lokakuun alusta. Nestemäisen kaasun viennin se kertoi lopettavansa heti.toimet perustuvat YK:n turvallisuusneuvoston yksimieliseen päätökseen rajoittaa kaupankäyntiä Pohjois-Koreaan rangaistuksena sen suorittamille ydinkokeille.Turvallisuusneuvosto päätti kieltää järjestön jäsenmaita ostamasta Pohjois-Koreasta hiiltä, rautaa, rautamalmia, lyijyä, kalaa ja muita merestä saatavia tuotteita.Päätös sallii BBC:n mukaan sen, että Kiina voi edelleen viedä vuosittain enimmillään kaksi miljoonaa barrelia polttoainetta Pohjois-Koreaan.Pohjois-Korealla on hyvin vähän omaa energiatuotantoa, mutta se pystyy jalostamaan jonkin verran polttoaineita maahan tuodusta raakaöljystä, joka ei ole YK:n rajoitusten piirissä.ilmoitti Reutersin mukaan loppuviikosta uusista pakotetoimista, joiden avulla hallinto voi ottaa kohteikseen sellaisia yrityksiä ja organisaatioita, jotka jatkavat ja edesauttavat kiellettyä kaupankäyntiä Pohjois-Korean kanssa.Yhdysvallat aikoo kieltää alueellaan sellaisia pankkeja toimimasta, joilla on liiketoimia Pohjois-Koreassa.Muodollisesti Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat edelleen sotatilassa Pohjois-Korean kanssa, koska vuonna 1953 päättyneen Korean sodan jälkeen ei ole tehty rauhansopimusta vaan aselepo.