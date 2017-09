Saksan vaalien keskeisimmät kysymykset: Miten käy äärioikeiston? Mikä on kolmanneksi suurin puolue? Miten vankan tuen Merkel saa? Äänestys on parhaillaan käynnissä

Ulkomaat

Saksan vaalien keskeisimmät kysymykset: Miten käy äärioikeiston? Mikä on kolmanneksi suurin puolue? Miten vank

Berliini

Saksa

1. Angela Merkel vai Martin Schulz – miten käy perinteisten isojen puolueiden kannatukselle?

Vaikka

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

2. Mikä on Saksan kolmanneksi suurin puolue?

Kun

Kolmannelle

Toinen

3. Kuinka äärioikeistolainen on Vaihtoehto Saksalle -puolueen uusi kansanedustajajoukko?

Noin