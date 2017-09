Ulkomaat

Republikaanit ovat jälleen koonneet voimansa kumotakseen Obamacaren – nyt sitä kokeillaan salamyhkäisesti valm

Yhdysvalloissa

republikaanit ovat koonnet voimansa uuteen yritykseen kumota terveydenhoitouudistus eli niin kutsuttu Obamacare.Salamyhkäisesti valmisteltua esitystä yritetään ajaa salamavauhtia läpi kongressista, mutta se on entistä vaikeampaa sen jälkeen, kun Arizonan republikaanisenaattori John McCain http://www.hs.fi/haku/?query=john+mccain ilmoitti perjantaina vastustavansa hanketta http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005380171.html . Mutta mistä on oikein kysymys?

Eikö Obamacaren kumoaminen jo epäonnistunut?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Niinhän sitä luultiin. Kun John McCain antoi heinäkuun lopun dramaattisessa äänestyksessä ratkaisevan ei-äänen, monet uskoivat republikaanien luopuvan leikistä ja kääntävän katseensa verouudistukseen. Toisin kuitenkin kävi.Samaan aikaan, kun pääpuolueet neuvottelivat jo täyttä päätä siitä, miten Obamacare pidettäisiin pystyssä, republikaanisenaattorit Lindsey Graham http://www.hs.fi/haku/?query=lindsey+graham ja Bill Cassidy http://www.hs.fi/haku/?query=bill+cassidy valmistelivat kaikessa hiljaisuudessa uuden ehdotuksen Obamacaren kaatamiseksi. Ehdotus esiteltiin tiistaina 19. syyskuuta, ja republikaanit haluavat äänestää siitä syyskuun loppuun mennessä ensin senaatissa ja heti perään edustajainhuoneessa.

Mistä moinen kiire?

Republikaanit haluavat käyttää budjettikäsittelyä, joka sallii esityksen hyväksymisen yksinkertaisella enemmistöllä. Se on helpointa, koska puolueella on senaatissa niukka 52–48-enemmistö, eikä yksikään demokraattisenaattori tue hanketta. Budjettivuosi päättyy syyskuun lopussa, joten asia täytyy hyväksyä ennen sitä.Kiirehtimisessä lienee myös taktikointia. Uusi ehdotus esiteltiin niin viime tipassa, ettei kongressin riippumaton budjettitoimisto ehdi laskea kunnolla sen vaikutuksia – esimerkiksi sitä, kuinka moni amerikkalainen menettäisi sen takia sairausvakuutuksensa.Republikaanien edellinen yritys heinäkuussa kaatui pitkälti siihen, että budjettitoimiston mukaan se olisi vienyt sairausvakuutuksen 16 miljoonalta amerikkalaiselta. Uuden esityksen seurausten uskotaan olevan vähintään yhtä rajut. Kireän aikataulun vuoksi Obamacaren puolustajille on tullut kova kiire miehittää barrikadit.

Miksi republikaanit haluavat niin kovasti kaataa Obamacaren?

Kyseessä on puolueen tärkein vaalilupaus, jota se on rummuttanut jo seitsemän vuotta. Puolueella on hallussaan Valkoinen talo ja kongressin molemmat kamarit, joten epäonnistumista avaintavoitteessa olisi vaikeaa selittää äänestäjille syksyn 2018 vaaleissa.

Onko Obamacare sitten toiminut hyvin?

On ja ei. Uudistus on saavuttanut tärkeimmän tavoitteensa, sillä sairausvakuutettujen määrä on sen aikana lisääntynyt yli 20 miljoonalla, ja terveysmenojen nousuvauhti on taittunut. Monet nuoret ja terveet ovat kuitenkin jättäneet vakuutuksen ottamatta, mikä on nostanut muiden vakuutushintoja. Kannattajatkin myöntävät, että Obamacarea pitää korjata.

Mitä uusi esitys sitten tekisi?

Esitys korvaisi Obamacaren osavaltioille annettavilla könttäavustuksilla, jotka nämä saisivat käyttää hyvin vapaasti. Osavaltioiden saama avustussumma laskettaisiin niiden asukasluvun ja erilaisten kertoimien avulla. Köyhien sairausvakuutusta Medicaidia supistettaisiin, ja sen kuluille tulisi katto.Uudistuksen häviäjiä olisivat terveydenhoitoon paljon satsanneet vauraat osavaltiot, voittajia Obamacaresta ulos jääneet osavaltiot. Edellisistä useimmat ovat demokraattienemmistöisiä, jälkimmäiset republikaanienemmistöisiä.Uusi esitys lähtee täysin eri lähtökohdista kuin Obamacare, joten sen yksityiskohtia ei tiedetä, eikä kaikkia vaikutuksia ehditä arvioida, ennen kuin asiasta päätetään. Hankkeen ajajat ovat esimerkiksi väittäneet, etteivät vakuutusyhtiöt voisi uudessakaan mallissa syrjiä sairaita asiakkaita, mutta asiantuntijat eivät tähän usko.

Mikä uudessa esityksessä on parasta ja mikä huonointa?

Kiinnostavaa olisi se, että laki tekisi osavaltioista terveyspolitiikan laboratorioita, joissa voitaisiin kehitellä ongelmiin hyvin erilaisia ratkaisuja. Parhaat niistä voitaisiin sitten ottaa käyttöön muualla.Valtava uudistus on kuitenkin vetäisty hihasta täysin ilman kunnon valmistelua tai kansalaiskeskustelua. Juuri siksi myös John McCain ilmoitti vastustavansa hanketta, vaikka sen ajajiin kuuluu senaattorin läheinen ystävä Lindsey Graham.

Mitä Donald Trump tästä kaikesta sanoo?

Presidenttiehdokkaana Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump lupasi moneen kertaan kumota Obamacaren ja korvata sen jollain paljon paremmalla. Kuukausi valintansa jälkeen hän oli kuitenkin törmännyt todellisuuteen: ”Minun pitää kertoa teille, että se on tosi monimutkainen asia. Kukaan ei arvannut, että terveydenhoito voi olla niin monimutkaista.”Sen jälkeen Trump on tyytynyt pysymään taka-alalla ja luvannut tukea mitä tahansa esitystä, josta kongressin republikaanit pääsevät yksimielisyyteen. Viime päivinä hän on tukenut kaatohanketta, mutta sen verran etäältä, että ehtii alta pois, jos hanke kaatuu.

Meneekö esitys läpi?

Todennäköisesti ei. Sen jälkeen, kun Kentuckyn senaattori Rand Paul http://www.hs.fi/haku/?query=rand+paul ja John McCain ovat ilmoittaneet äänestävänsä ei, republikaaneilla ei ole varaa menettää enää yhtään omista senaattoreistaan. Monen heistä tiedetään kuitenkin epäilevän esitystä.Amerikkalaisista Obamacaren säilyttämistä kannatti tuoreessa kyselyssä 56 prosenttia, republikaanien esitystä 33 prosenttia.

Onko tämä sitten varmasti viimeinen taisto?