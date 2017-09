Ulkomaat

Järjestö: Venäjän lentokoneet tappoivat 45 kapinallista Syyriassa

Venäjän lauantaina tekemissä ilmaiskuissa Syyrian luoteisosassa on kuollut 45 ihmistä, kertoo Syyrian sisällissotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory of Human Rights uutistoimisto AFP:n mukaan. Isku tehtiin Idlibin maakunnassa.



Iskujen kohteena oli järjestön mukaan Faylaq al-Sham -kapinallisryhmän eli Shamin legioonan päämaja. Ryhmä on ollut mukana Venäjän vetämissä rauhankeskusteluissa, joita on pidetty Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa. Venäjä ei ole kertonut, miksi se iski vetämissään keskusteluissa mukana olevaan ryhmittymään.



Myös Shamin legioonan edustaja vahvisti AFP:n mukaan, että sen päämajaan oli isketty.



Shamin legioona on sunni-islamistinen kapinallisryhmä. Se on taistellut Idlibissä terroristijärjestö al-Qaidan entistä liittolaista vastaan, joka tätä nykyä hallitsee lähes koko Idlibin maakuntaa.