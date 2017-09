Ulkomaat

Pohjois-Korea: Trump julisti sodan tviitissään – diktatuuri uhkaa ampua alas Yhdysvaltojen pommikoneet

Pohjois-Korean

Pohjois-Korealla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911789314169823232

Ulkoministerin

Pohjois-Korean