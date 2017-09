Itämeren alueelle nousee nyt ydinvoimala toisensa jälkeen – 50 kilometrin päähän Liettuan pääkaupungista valmistuu voimala, jota pidetään jo ”vaarallisena”

Fakta

Valko-Venäjän voimalan teknologia sama kuin Fennovoiman suunnitelmissa



Liettuan rajan tuntumaan nouseva Astravetsin ydinvoimala on 9,5 miljoonan asukkaan Valko-Venäjän ensimmäinen.



Venäjän valtiollisen Rosatomin rakentaman laitoksen kaksi reaktoria perustuvat VVER-teknologiaan. VVER on Neuvostoliitossa suunniteltu painevesireaktori.



Myös Fennovoiman Pyhäjoelle suunnitteleman Hanhikiven ydinvoimalan reaktorissa on samaa venäläistä teknologiaa.