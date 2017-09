Ulkomaat

Sampo Terho ilahtui Saksan vaalituloksesta: ”Laittaa jäitä hattuun näihin liittovaltiovisioihin”

Bryssel

Sinisen tulevaisuuden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Terhon

Perussuomalaiset

Terho