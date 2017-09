Ulkomaat

Tulivuori uhkaa purkautua Vanuatulla

6 000 ihmistä on siirretty hätäsuojiin Vanuatulla. Syynä on uhkaava tulivuorenpurkaus.Morano-nimisestä tulivuoresta on viikonlopun aikana purkautunut tuhkaa ja vulkaanisia kaasuja. Morano osoitti aktiivisuuden merkkejä jo aiemmin syyskuussa, mutta merkit ovat kiihtyivät viikonlopun aikana.Edellisen kerran Morano purkautui vuonna 2005.Viranomaiset ovat perustaneet viisitoista evakuointikeskusta, kertoo uutistoimisto Reuters.koostuu yli 80 saaresta, joilla on noin 260 000 asukasta. Evakuoinnit on tehty Ambaen saarella. Koko Vanuatun saarirykelmä sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaana tunnetulla alueella, jolla tapahtuu noin 90 prosenttia maailman maanjäristyksistä ja jolla sijaitsee noin kolme neljännestä maailman aktiivisista tulivuorista.Vanuatu on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Tästä syystä juuri tulivuoren päästämä tuhka on merkittävä ongelma. Paikalliset elävät omista viljelyksistään, ja tuhka uhkaa häiritä niiden kasvua.