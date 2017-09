Trump saa möykätä Twitterissä, koska hänellä on ”uutisarvoa” – Yhtiö kertoo, miksi kiisteltyä Pohjois-Korea-tviittiä ei poistettu

Ulkomaat

Trump saa möykätä Twitterissä, koska hänellä on ”uutisarvoa” – Yhtiö kertoo, miksi kiisteltyä Pohjois-Korea-tv

Donald Trumpin

Trump

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. syyskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911789314169823232

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

We hold all accounts to the same Rules, and consider a number of factors when assessing whether Tweets violate our Rules 2/6 — Twitter PublicPolicy (@Policy) 25. syyskuuta 2017 https://twitter.com/Policy/status/912438226736041985

Among the considerations is "newsworthiness" and whether a Tweet is of public interest 3/6 — Twitter PublicPolicy (@Policy) 25. syyskuuta 2017 https://twitter.com/Policy/status/912438362010783744

Periaatteessa