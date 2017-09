Ulkomaat

Pettyneet äänestäjät nostivat valtaan räyhääjän, joka haluaa keskustella holokaustista – Saksa ei ole normaali

Huomio

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Protestivaalit

Jos Saksan

Vuoden 2017 Euroopassa

Oikeistopopulistit