Trumpin odotetaan laskevan rajusti Yhdysvaltain pakolaiskattoa – vastaanotettavien pakolaisten määrä olisi pienin 37 vuoteen Yhdysvallat on vuodesta 1980 säätänyt katon vastaanottamiensa pakolaisten määrälle. Viime vuosina katto on ollut enintään 70 000–80 000, mutta ensi vuonna luku on putoamassa 45 000:een.