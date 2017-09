Epäily ääniaseista Yhdysvaltojen diplomaatteja vastaan hämmentää: Kuuba kehottaa välttämään ”hätäisiä päätelmiä”

Ulkomaat

Epäily ääniaseista Yhdysvaltojen diplomaatteja vastaan hämmentää: Kuuba kehottaa välttämään ”hätäisiä päätelmi

Kuuban ulkoministeri

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kuuban ja Yhdysvaltain

Hyökkäysten uhrit

Ääniaseita voi