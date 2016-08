Halaa aamuin illoin, rauhoita arkea – 7 vinkkiä pienten koululaisten vanhemmille

Perjantait eivät ole ikinä tuntuneet niin hyviltä kuin näinä ruuhkavuosina, kertoo kahden koululaisen äiti Mari Takalo puhelimessa.

”Perjantaisin teemme jotain kivaa, vietämme leffailtaa tai käymme uimassa”, Takalo sanoo kävellessään Helsingin Kaisaniemessä töistä kohti rautatieasemaa.

Ennen perjantai-iltaa on kuitenkin viisi arkipäivää, joista jokainen vaatii työn, koulun ja harrastusten saumatonta yhdistämistä.

Moni ensi kertaa lastaan kouluun saattava vanhempi miettii elokuussa, miten ensimmäisestä syksystä ylipäätään voi selvitä. Kysytään siis vinkkejä konkarilta.

Mari Takalon perheeseen kuuluvat mies Santtu, toiselle luokalle menevä Sisu ja viidennen luokan aloittava Tuisku. Perhe asuu Helsingin Tapanilassa. Lasten koulumatka on puolitoista kilometriä. Aikuisten työmatka kestää noin puoli tuntia.

1. Pyri joustavaan työaikaan

Kaikissa ammateissa ei ole mahdollisuutta joustavaan työaikaan, mutta monessa työssä joustavuus on mahdollista. Kun työaika liukuu edes vähän, elämä helpottaa paljon.

”Lasten kanssa on luksusta, jos voi tarpeen vaatiessa mennä töihin vähän myöhemmin”, nuorisovaihtojärjestö Maailmanvaihdossa työskentelevä Takalo kertoo.

2. Valmistaudu aamuun jo illalla

Valmistautuminen aamuun on hyvä aloittaa edellisenä päivänä.

”Illalla on fiksua katsoa, että repussa on kaikki tarvittava. Samalla esimerkiksi ekaluokkalaisen kanssa voi opetella yhdessä tarkistamaan, että repussa on kaikki, mitä pitääkin olla.”

Koulujen ja vanhempien välisen viestintäpalvelu Wilman seuraaminen vie yllättävän paljon aikaa, mutta se auttaa suunnittelussa. Liikuntatunnilla tarvittavien uimahousujen etsiminen ei välttämättä ole mukavinta aamukiireessä.

Takalon perheessä on käytössä myös seinäkalenteri, johon merkitään erityiset muistettavat. Moni käyttää helposti jaettavaa sähköistä kalenteria.

Vaatteiden lisäksi on hyvä tarkistaa, että aamupalaksi on ruokaa, joka ei aiheuta ongelmia.

Koko iltaa ei kuitenkaan kannata käyttää valmistautumiseen. Illalla on hyvä olla rentouttavia tapoja.

”Vaikka lapset osaavat jo lukea, meillä on sellainen perinne, että luemme yhdessä iltasatua.”

3. Rauhoita arkea

Ekaluokkalaisella ei kannata olla liikaa harrastuksia, Takalo sanoo. Viime vuonna Sisu kävi karateharjoituksissa kerran viikossa. Takalo arvioi, että yksi harrastusilta viikossa on hyvä määrä.

”Jos koulupäivän päälle tulee iltapäiväkerhon tunnit, päivä venyy helposti pitkäksi. On hyvä, jos illalla on aikaa levätä, leikkiä ja tehdä läksyjä.”

Nukkumaan on kuitenkin hyvä mennä ajoissa, jottei herättely aamulla venähdä. Takalo kertoo, että monet ekaluokkalaiset menevät nukkumaan kahdeksalta tai yhdeksältä. Illanvirkussa perheessä nukkumaanmeno voi siirtyä huomaamatta myöhemmäksi.

4. Jaa vastuuta

Jos lasten pitää ehtiä kouluun kahdeksaksi, Mari Takalo herää kello 6.45. Vastuuta on hyvä jakaa vanhempien kesken, Takalo sanoo. Osa vanhemmista hoitaa aamurutiinit vuoroaamuin, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto.

”Minulla on enemmän aamuvastuuta ja miehellä iltavastuuta. Sovimme heti alussa esimerkiksi sen, että mies hoitaa kaikki iltapäiväkerhoon liittyvät asiat.”

5. Kuuntele lasta

Koulun aloittaminen voi olla lapselle stressaavaa. Vanhempien kannattaakin pitää korvansa auki.

”Lasten iloja ja murheita on tärkeää kuunnella, vaikka oma mieli olisi hektinen.”

Uusi ympäristö ja uudet opeteltavat asiat kuluttavat etenkin ekaluokkalaisen voimia. Aikuisten pienetkin sanat vaikuttavat lapseen. Takalo sanoo, että aikuisten tapa kysyä lapselta sitä, jännittääkö kouluun meneminen voi jopa lisätä jännitystä.

”Joillekin voi tulla sellainen olo, että koulun kuuluukin jännittää.”

6. Tutustu muihin vanhempiin

Lähiseudun muiden vanhempien tunteminen auttaa monessa käytännön asiassa. Takalo kehottaakin vanhempia verkostoitumaan.

”Meidän lähellä asuu Sisulle tuttuja lapsia, ja viime syksynä sovimme vanhempien kanssa, että jokainen saattaa lapset vuorotellen kouluun. Se helpottaa vanhempien elämää ja auttaa lapsia ryhmäytymään.”

Verkostoitumisesta voi olla yllättävää iloa. Jos lapset haluavat lemmikin, mutta vanhemmat eivät, apu voi olla naapurioven takana.

”Tuisku käy ulkoiluttamassa naapurin koiraa, ja sitä kautta me oikeastaan tutustuimmekin naapurin kanssa.”

7. Halaa aamuin illoin

Kiireiset aamut kiristävät hermoja. Monesta asiasta selviää kärsivällisyydellä, mutta saman asian pyytäminen viidettä kertaa voi olla niin rankkaa, että kuudennella kerralla aikuinenkin ärähtää. Ulko-ovesta synkkyyttä ei kannata viedä mukanaan.

”Olen pitänyt tärkeänä sitä, että sopu tehdään viimeistään silloin, kun erotaan päiväksi.”

Sopiminen on varsin helppoa.

”Halaaminen on tärkeää, ja se toimii myös isommille ihmisille.”