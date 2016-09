Ohimennen kahvilassa tavattu tamperelaismies kertoi myyneensä yrityksensä, kun ei enää jaksanut.

Mikä oli syy? Verotus, säännöt ja asetukset, verinen kilpailu vai työvoiman kalleus?

”Kaiken muun kyllä kestää, mutta ne asiakkaat!” kuului vastaus.

Suomessa on vuosikymmenien ajan hoettu eri aikakausiin sopivilla koodisanoilla sitä, kuinka tärkeää on asiakaskokemus, asiakaslähtöisyys ja asiakkuudenhallinta.

Jos joku ei Suomessa ole kuullut, että asiakas on ykkönen, on saanut elää lokoisan työelämän. Mutta heitä on töissä enää yhä harvemmassa.

Suomi muuttuu palveluyhteiskunnaksi, jossa yhä useamman työpaikka on kiinni asiakaspalautteesta. Enemmän kuin moni meistä arvaakaan.

Kymmenessä vuodessa tehdasteollisuuden kokonaistuotanto on supistunut neljänneksen, mutta yksityisten palvelujen tuotanto on kasvanut 13 prosenttia, kansantaloustieteen professori Matti Pohjola laskee (HS 17.8.).

Kun tehdas-Suomi muuttuu palvelu-Suomeksi, yhä useamman suomalaisen kohdalla irtisanomisesta ei päätä enää työnantaja, vaan asiakas.

Tämä on – henkilökohtaisesta pomosuhteesta riippuen – perin kammottava tai huojentava tieto. Se toteutuu työelämässä lähiaikoina kolmea eri kautta.

Ensinnäkin yhä useampi meistä on tai siirtyy yksinyrittäjiksi tai jonkinlaiseen yrittäjäasemaan.

Silloin tilipussimme sulkee tyytymätön asiakas, jonka mielestä suoritteemme ei vastannut siitä pyydettävää palkkiota.

Työsuhteissakin kerätään koko ajan enemmän asiakaspalautetta, joka on kohdennettavissa yksilöittäin. Viimeisten henkilöstötrendien mukaan vastaavaa palautetta kerätään myös sisäisesti.

Enää ei siis riitä se, että pomosi pitää sinusta. Asiakas tulee ja tappaa.

Poliittisesti arka kysymys kuuluu, pitäisikö Suomen siirtymistä palveluyhteiskunnaksi tällöin nopeuttaa vai jarruttaa.

Jos asiakas on oikeasti ykkönen, työsopimuslain irtisanomispykäliä voisi muuttaa niin, että asiakkaiden huonoiksi rankkaamat työntekijät saa potkia firmasta ulos ensimmäisten joukossa.

Se olisi sitä raakaa markkinataloutta, jossa asiakas päättää.