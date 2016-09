Pomot siivoamaan ja kassalle – johtajat elävät aivan toisessa todellisuudessa kuin alaiset, sanoo asiantuntija

Miltä kuulostaisi, jos firman pomo lähtisi tekemään hetkeksi niitä töitä, joita alaiset tekevät?

Esimerkiksi siivoamaan, ruokaa laittamaan, myymään tai korjaamaan.

Joissakin työpaikoissa niin tehdäänkin. VR:llä on vaihto-oppilas-niminen ohjelma, jossa työntekijät pääsevät yrityksen sisällä tutustumaan 1–3 päiväksi muihin töihin. Muun muassa toimitusjohtaja Mikael Aro on kokeillut konduktöörin työtä.

Nyt alaisten töitä kokeili myös tämä mies, Jukka Jäämaa:

Jäämaa on ISS Palvelujen toimitusjohtaja.

Tältä näytti, kun Jäämaa oli alaisten hommissa:

Jäämaa osallistui Nelosella keskiviikkona alkaneeseen Pomo piilossa Suomi -tosi-tv-sarjaan. Siinä suomalaiset yritysjohtajat soluttautuvat omaan firmaansa tavallisina työntekijöinä. Johtajat on maskeerattu tuntemattomiksi.

Jäämaa tutustui ”Kalevina” ISS Palveluissa kiinteistöhuollon, ravintolatyöntekijän, siivoojan, turvatarkastajan sekä vartijan töihin. Alaisille väitettiin, että hän on alanvaihtaja, joka tutustuu uusiin ammatteihin.

Johtamisen ja organisaatioiden emeritusprofessorin Pauli Juutin mielestä jokaisessa työpaikassa johtajien kannattaisi tehdä välillä alaisten töitä. Kun johtoporras olisi paremmin perillä siitä, mitä alaisten töihin kuuluu, he ymmärtäisivät työntekijöitä ja työpaikkaa paremmin.

”Työpaikalla voisi olla vakituinen käytäntö, että johtajat tekevät alaisten töitä tietyn viikkomäärän vuodessa”, Juuti ehdottaa.

Juutin mukaan eri portailla työskentelevät elävät suurissa organisaatioissa omissa maailmoissaan. Kun johtajat ja alaiset puhuvat työpaikan asioista, saattaa tuntua kuin he puhuisivat eri kieltä.

Maailmojen erilaisuus tulee näkyväksi esimerkiksi tilanteissa, joissa esimies ehdottaa alaisille muutoksia.

”Alaiset ajattelevat, että onpa höpöhöpö-juttuja, eihän tuo edes tiedä, mitä me teemme.”

Juutin mielestä Pomo piilossa -ohjelman idea on mainio, ilman naamioitumistakin. Ohjelmassa lähennetään johdon ja alaisten maailmoja.

Nykyään ne ovat etäällä senkin vuoksi, että pomoa ei ainakaan suuressa organisaatiossa yleensä palkata talon sisältä. Ennen oli tavallisempaa , että työntekijä tuli nuorena taloon ja eteni pikkuhiljaa korkeimmalle huipulle. Kun hän viimein oli toimitusjohtaja, hän tunsi ihmiset ja talossa tehtävät työt.

Juutin mukaan tällainen malli elää Japanissa.

”Suomessa taas on harha, että talon sisältä ei voi löytyä hyvää esimiestä. Sitä pidetään arvokkaana, että on kokemusta muualta kuin yrityksen omalta toimialalta.”

Johtajien tietämättömyyttä alaisten töistä lisää sekin, että pestiä vaihdetaan usein.

”Nykyään ylimmän johdon tehtävässä ollaan keskimäärin vain 4–5 vuotta. Sitten mennään opettelemaan seuraavan organisaation tapoja.”

Millä tavalla sitten alaisten ja johtajien maailmat ovat erilaisia? Juutin mukaan jo pelkästään siinä, miten työpäivät koostuvat.

”Johtajat istuvat yleensä palavereissa ja elävät hektisessä keskeytysten maailmassa. Alaiset taas tekevät työtehtäviään syvällisemmin ja loppuun saattaen, ainakin toivottavasti.”

Maailmojen erilaisuus näkyy myös muun muassa työpaikkojen ilmapiirikyselyissä.

”Niissä johto voi kuvailla työpaikan ilmapiiriä hyväksi, alaiset taas huonoksi. Johto voi myös olla työpaikan arvoihin hyvin sitoutunutta, alaiset taas eivät. Sitten johto ei ymmärrä, miksi muut eivät ole.”

Johtoa ja alaisia erottaa Juutin mukaan aikakäsitys: johtajat ajattelevat työpaikan tulevaisuutta, alaiset taas tätä hetkeä ja jopa menneisyyttä.

Pomot ovat nopealiikkeisiä, alaiset pitävät enemmän pysyvyydestä. Pomot saattavat ajatella työtä abstraktisti, alaiset taas käytännöllisesti.

Johtajat myös käsittelevät työssään suuria linjoja – eivätkä välttämättä tule ajatelleeksi, millaisena linjanvedot yksittäiselle työntekijälle näyttäytyvät.

”Jos johtajat tekisivät välillä alaisten töitä, he kokisivat, miltä ne omat lääkkeet maistuvat.”

Jäämaa piti kokemusta osallistua Pomo piilossa -tosi-tv-sarjaan mahtavana. Hän uskoo, että johtoryhmässä hänen kenttäkokemuksensa vaikuttavat jatkossa hänen puheenvuoroihinsa.

”On helpompi ottaa kantaa, kun olen ollut itsekin tekemässä.”

Jäämaa pitää arvokkaana sitä, että hän pääsi kuulemaan ilman välikäsiä, millaisia huolia alaisilla on. ISS Palveluissa on viisiportainen organisaatio, joten toimitusjohtajan ja kentällä työtä tekevän välissä on kolme porrasta.

”En normaalisti kuule suoraan työntekijältä, miten meillä toimii vaikkapa esimieskoulutukseen pääseminen tai ovatko kaikki työvälineet tehokkaita ja ergonomisia.”

Jäämaa ilahtui huomatessaan, miten ammattitaitoisia ja asiakaspalveluhenkisiä työntekijät olivat.

”Oli hienoa nähdä, että asiakkaiden kohtaaminen oli työntekijöiden sydäntä lähellä. Esimerkiksi ravintolatyöntekijänä minua ohjeistettiin, että kun otat tarjottimen vastaan, katso asiakasta silmiin, hymyile ja vastaa kiitokseen.”

ISS Palveluissa ei ole uutta, että johtaja tutustuu alaisten töihin. Firmassa on company day -nimisiä päiviä, jolloin johtoryhmän jäsenet laittavat niin sanotusti työrukkaset käteen – eli menevät asiakasfirmoihin lattioita pesemään, tarjottimia vastaanottamaan ja ulkoalueita hoitamaan.

Sen vuoksi Jäämaa on aiemminkin päässyt tiskaamaan, tosin ilman naamioitumista.

Jäämaa on käyttänyt company dayta myös toisinpäin: hän on kutsunut pääkonttorille niitä työntekijöitä, joiden kanssa on tehnyt ”oikeita töitä”. Työntekijät pääsivät vuorostaan seuraamaan toimitusjohtajan päivää.

Eikö johtajan arvovalta kärsi, kun käydään välillä alaisten tasolla? Jäämaa ei ainakaan koe niin.

”En välitä hierarkioista vaan haluan kehittää asioita ihmisten kanssa. Se on tärkeää, eivät byrokratia tai auktoriteetit. Työpaikalla olemme kaikki samassa veneessä ja työntekijöitä.”

Jäämaa suosittelee muillekin firmoille company dayn kaltaisia työkiertopäiviä. Johtajille hänellä on terveiset:

”Älkää hautautuko toimistoihin! Menkää lähemmäs työntekijöitä ja asiakkaita.”

Jukka Jäämaan edesottamuksia Pomo piilossa Suomi -sarjan ensimmäisessä jaksossa voi katsoa täältä.

