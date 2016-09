Kirsi Piha valitsee lukemisensa fiiliksen mukaan

”Luen 2–3 kirjaa viikossa ja lomilla voi mennä enemmänkin. Olen hyvin kaikkiruokainen. Kirja valikoituu fiiliksen mukaan. On kiva inspiroitua jostain sen sijaan, että laatisi tiukkoja lukulistoja.

Jos aivot ovat kuormittuneet ajattelua vaativasta työstä, on hankalampi keskittyä lukemiseen. Samoin jos elämässä on paljon sälää ja kiirettä, lukemisen rytmiin solahtaminen on haastavaa.

En ole koskaan lopettanut lukemista, vaikka elämässäni on ollut monia kiireisiä hetkiä. Silloin kun tyttäreni oli ihan pieni, ei lukeminen ollut oikein mahdollista. Lisäksi töissä oman yrityksen kanssa oli muutama vuosi sitten jakso, jolloin paukut eivät enää riittäneet kirjoihin.

Kirjojen lukeminen ei ehkä ole niinkään aikakysymys kuin keskittymis- ja rytmikysymys. Olen itse huomannut, että juuri silloin kun lukeminen tuntuu kaikkein vaikeimmalta, se olisi kaikkein tärkeintä. Lukeminen laskee kierroksia, hidastaa reflektoimaan ja ajattelemaan. Kovin stressaantuneena ei kannata lukea kirjoja, joista saa kauheasti ajatuksia ja sytykkeitä. Silloin kannattaa lukea vaikkapa romaaneja.

Hyviä kirjoja on monenlaisia. Hyvä kirja kuitenkin auttaa ymmärtämään. Oli kyse sitten elämästä, ihmisistä, itsestä tai ihmissuhteista tai maailmasta, tulevaisuudesta, historiasta tai bisneksestä.

Hahmotan asioita kirjoista. Jos elämässä on jokin asia, johon etsin vastausta, on selvitän sen tarttumalla johonkin asiantuntijan kirjoittamaan kirjaan.

Parhaimmillaan kirja on vuoropuhelu kirjoittajan kanssa. Kirja on omien ajatusten testaamista, ravistelua ja reflektointia, uusien yhteyksien ja ajatusten syntymistä ja inspiroitumisen lähde.”

Kirsi Piha on Ellun kanat -viestintätoimiston omistaja ja toimitusjohtaja ja kokoomuksen entinen kansanedustaja. Pihan kirjablogia voi lukea täältä.