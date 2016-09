Täällä pitää erottautua. Siksi yksi on tehnyt legoista itseään muistuttavan hahmon, toisen pöytää taas koristavat valopallot.

Kolmas on tehnyt valokuvan negatiivia muistuttavan käyntikortin, jonka teksti tulee näkyviin, kun katsoo valoa vasten. Hieno!

Casino Helsingissä keskiviikkona järjestetyssä Käänne 2016 -rekrytointitapahtumassa pääroolissa olivat työnhakijat. Nyt siis eivät esittäydy työpaikat työntekijöille, vaan työntekijät työpaikoille.

Ville Männikkö

Henkilöstövalmentaja Fatbardhe Hetemaj Avaintec Oy:stä puhuu lavalla mikrofoniin.

”Älä puhu työhaastattelussa asian vierestä vaan vastaa niihin kysymyksiin, joita esitetään. Käyttäydy ystävällisesti, vaikka et tulisi valituksi. Hae paikkoja, joille sydän lyö oikeasti”, Hetamaj opastaa.

Hän kertoo olleensa itsekin keväällä työnhakija.

”Välillä tuntui, että tästä ei tule koskaan mitään. Sitten tapahtui käänne: aloin ajatella tulevaisuudestani, että sitten kun työllistyn.”

Työnhakijat kuuntelevat tarkkaan.

Työnhakijoiden tiskeillä on karkkia, ansioluetteloja ja valokuvia heistä itsestään.

Paljon on myös pieniä kylttejä, joihin on listattu, mitä työnhakija osaa. Nyt olisi tekijöitä esimerkiksi brändin kirkastukseen, sisällöntuotantoon, viestintään ja markkinointitutkimukseen.

Ujolle tällainen työn hakeminen ei varmaankaan sopisi. Tällaisilla messuilla ei voi olla liian vaatimaton ja katsella korvat punaisina lattialistoja.

”Onhan tämä jenkkityylinen tapa hakea töitä”, myöntää tapahtuman vastaava tuottaja Paula Ranta.

Hänen mielestään työnhakijan ei ole kuitenkaan tarpeen kiillottaa itsestään mitään yli-ihmistä.

”Parasta on olla oma itsensä. Silloin rekrytoijankin on helpompi hahmottaa, onko tässä etsimäni henkilö.”

Ville Männikkö

Yhdellä tiskillä on oranssi pahvi, johon on käsin kirjoitettu: Rekrytoi iloinen naama, dynaaminen muotoutuva asioidentuntija. Rento intopinkeä neropatti. Delegoi mulle asiasi.

”Nuo sanat tulevat sukunimeni kirjaimista”, kertoo Sofia Rindmar.

Rindmaria ei ujostuta pysäyttää mahdollisia rekrytoijia ja kertoa, mikä on naisiaan.

”En koe tällaista vieraaksi, eikä pidäkään kokea, jos hakee viestinnän tehtäviä. Voisin olla tällaisessa tilanteessa esittelemässä tuotetta tai konseptia. Nyt kuitenkin esittelen itseäni.”

Rindmar valmistui valtiotieteiden maisteriksi neljä vuotta sitten. Hän työskenteli määräaikaisena muun muassa Työterveyslaitoksella.

Sitten tuli perhettä – ja nyt hän etsii taas töitä. Oranssille pahville Rindmar on kirjannut, että on kiinnostunut vakituisista ja määräaikaisista töistä, mutta myös toimeksiannoista freelancerina ja osuuskunnan jäsenenä.

”Voisin esimerkiksi auttaa julkishallintoa ja kolmatta sektoria hyödyntämään paremmin sosiaalista mediaa.”

Käänne-messuilla kaikki työnhakijat ovat korkeakoulutettuja. Työtä etsitään vain tietyiltä aloilta: viestinnän, markkinoinnin, HR:n, projektinhallinnan, palvelumuotoilun, tapahtumatuotannon ja tutkimuksen aloilta.

Niillä aloilla saattaa tulla yhteen avoimeen työpaikkaan satoja hakemuksia, sanoo Paula Ranta, joka on itsekin työnhakija.

”Nyt on paljon pätevää porukkaa vapaana. On vaikea erottautua.”

Käänne-messut keksittiin keväällä piknikillä. Puistoon oli kerääntynyt joukko Facebookin Between Jobs Helsinki -ryhmän jäseniä. Ranta oli pari viikkoa aiemmin perustanut ryhmän Emilia Hannulan kanssa verkostoksi korkeakoulutetuille työnhakijoille ja freelancereille.

Käänne-tapahtumasta innostui 70 työnhakijaa. Työnantajia tai rekrytoijia ilmoittautui 50.

Yksi heistä on rekrytointikonsultti Tuija Autio Opteamista. Hän etsi messuilta verkostoprojektin tuottajaa.

”Tämä on hyvä tilaisuus sopivan henkilön löytämiseen. Voi puhua monen kanssa ja kuulee ihmisiltä suoraan, mitä he ovat aiemmin tehneet.”

Ville Männikkö

Oman alan palkkatyö, start up -yrityksen perustaminen tai isännöitsijäksi.

Niin suunnittelee tulevaisuuttaan Lauri Närhi. Hän työskenteli Nokialla projektipäällikkönä ja esimiehenä, mutta kesällä työt loppuivat.

Käänne-messuilla tuntui melkein käänteeltä, että Närhen luo tuli juttelemaan Soili Rinne Koulutuskeskus Salpauksesta Lahdesta. Opettajana ja opinto-ohjaajana työskentelevä Rinne osasi kertoa Närhelle isännöintialasta.

”Sillä alalla ainakin on töitä. On arvioitu, että lähivuosina isännöitsijöistä on jo huutava pula”, Rinne sanoo.

Närhen tiskillä oli tunnin aikana käynyt yksi työnantajan edustaja tarjoamassa työtä.

”Työ oli kestoltaan 11 kuukautta. Vaikutti mielenkiintoiselta.”

Käänne-messuja Närhi kehuu hyväksi tavaksi etsiä työtä.

”Parempi tämä on kuin istua vain kotona ja selata netistä avoimia työpaikkoja.”

Kekseliäitä rekrytointitapoja on kehitelty muuallakin. Perjantaina järjestetään Eläintarhan urheilukentällä Walk for Jobs -niminen tapahtuma, jossa rekrytoijat ja työnhakijat voivat tutustua toisiinsa kiertäen kävelykierroksen.

Tapahtuman järjestää akavalaisten liittojen järjestö Omaehtoisen työllistymisen tuki ry. Tapahtuma on suunnattu asiantuntija- ja esimiestyötä etsiville.

