Esineitä voi luoda kotona tyhjästä – Tohtori Pekka Ketola kertoo, miksi 3d-tulostus voi muuttaa maailmaa enemmän kuin internet

Tausta 3d-tulostusta kotioloissa Teknologialla on tapana olla ensin kallista, raskasta ja vaikeasti saatavaa, kunnes siitä tulee halpaa, köykäistä ja helposti saatavaa. Näin on käynyt esimerkiksi tietokoneiden, matkapuhelimien ja tavallisten tulostimienkin kanssa. Niin saattaa käydä myös 3d-tulostimien kanssa. Niitä on jo monissa kirjastoissa ja myös yksityishenkilöillä, sillä ne halpenevat nopeasti. Hinnat pyörivät satasten ja tonnien välillä. Hyvän 3d-tulostimen saa Pekka Ketolan mukaan 1 000–2 000 eurolla. 3d-tulostimesta voi olla hupia ja hyötyä kotioloissa. Internetissä on nimittäin paljon erilaisia sivustoja, joissa on ilmaisia, tavallisten ihmisten lataamia 3d-malleja erilaisista esineistä, joita tulostimella voi tulostaa. Kattavia sivustoja ovat thingiverse.com ja myminifactory.com. Thingiversen haulla on helppoa hakea esine kuin esine, jonka haluaa tulostaa. Hävisikö peliväline frisbee-golfia pelatessa? Tulosta uusi. Haluatko katsoa älypuhelimestasi elokuvan, muttet jaksa pidellä puhelinta kädessäsi? Tulosta sille pidike. Karkeasti ottaen perinteinen muovia tulostava 3d-tulostin toimii näin: Haetaan esimerkiksi Thingiversestä 3d-malli, joka halutaan tulostaa. Syötetään malli tulostimeen. Pannaan tulostin hurisemaan. Tulostin alkaa lämmittää muovia, joka toimii tulostusmateriaalina. Materiaaleja saa samoista kaupoista kuin tulostimia, hyvin varustelluista tavarataloista. Tulostin tulostaa haluttua esinettä ikään kuin viipale viipaleelta. Pienet esineet tulostuvat kohtalaisella tulostimella noin 15–30 minuutissa.

Pari vuotta sitten Hervannassa tuuli kovaa. Pekka Ketolan pienelle lipputangolle kävi tuiverruksessa huonosti. Lipun ja varren välissä oleva muovinen kiinnitysosa antoi periksi tuulessa, ja lipputanko oli entinen.

Ketola pohti, pitääkö lähteä rautakauppaan ostamaan varaosa tai kokonaan uusi lipputanko?

Sitten hän muisti, että hänellä on 3d-tulostin.

”Netistä löytyi valmis ja ilmainen malli pidikkeelle. Hain mallin, syötin sen tulostimeen, tulostin ja ruuvasin seinään. Puolen tunnin operaatio”, Ketola kertoo.

Nämä ovat niitä arjen helpotuksia, joita 3d-tulostaminen voi tuoda, mutta Ketolalla, 50, on isommat kuviot mielessä.

Jos eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan selvitystä nimittäin on uskominen, 3d-tulostus on kymmenen merkittävimmän tulevaisuutta muovaavan teknologian joukossa. Asioiden asioita, jotka tulevat muuttamaan maailmaa radikaalisti, vähän niin kuin internet aikoinaan.

Ketola on Ideascout-innovaatioyrityksen ja 3dstepin toimitusjohtaja – ja Suomen johtavia asiantuntijoita 3d-tulostuksessa. Hän haluaa kertoa suomalaisille, että alaa kannattaa opetella, jos ei halua jäädä jälkeen. Ketolan oppeja voi ammentaa Tampereella, jossa hän vetää 3d-tulostuskurssia.

V-V Kaakinen

Pitää siis lähteä sinne kuullakseen, mistä oikein on kyse.

On kaunis loppukesän päivä, ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) opiskelijat käyskentelevät kampusalueella.

Tavallisten opiskelijoiden lisäksi paikalla on aikuisopiskelijoita, jotka haluavat saada valttikortin työelämään. He ovat opiskelemassa 3d-tulostuksen perusteita Ketolan johdolla.

TTY:n Konetalon siipirakennuksessa nämä opiskelijat ovat kerääntyneet pienryhmiin juttelemaan. Meneillään on kymmenpäiväisen kurssin ensimmäinen päivä. Pirkanmaan te-toimiston kanssa yhteistyössä järjestetyn kurssin tavoitteena on opettaa porukka ammattimaisen 3d-tulostuksen osaajiksi.

Tähän väliin lienee syytä selventää, mikä on ammatillisen ja joka kodin 3d-tulostuksen ero.

Lapsikin osaa tulostaa vaikkapa muovisen pillin kaupasta ostettavalla perinteisellä 3d-tulostimella, mutta kun mennään teolliseen tulostamiseen – vaikkapa metallien tulostamiseen – se vaatii jo asiaintuntemusta.

Törmäämme kurssia vetävään Ketolaan. Hän kertoo:

”Tarkoituksena on oppia perusteet, mahdollisuudet ja lainalaisuudet, joiden avulla yrityksessä voi alkaa asiantuntijana kehittää 3d-tulostukseen liittyvää toimintaa”, Ketola selittää.

V-V Kaakinen

Ammattimainen 3d-tulostus on ala, jota opetetaan Suomessa todella vähän, vaikka kysyntää olisi.

”Teimme viime keväänä laajan yrityskartoituksen, jossa oli mukana yli sata yritystä. Selvisi, että yritykset haluavat rekrytoida ihmisiä, jotka ymmärtävät 3d-tulostusta riittävästi”, Ketola sanoo.

Käytännössä varsinaisia 3d-tulostajan pestejä ei ole ainakaan vielä olemassa. Mutta vaikkapa diplomi-insinööri, joka hallitsee myös 3d-tulostuksen, on kovaa valuuttaa työmaailmassa.

Todisteita on jo näyttää: ensimmäiseltä Ketolan 3d-tulostuksen kurssilta 30 prosenttia opiskelijoista työllistyi Ketolan mukaan lähes välittömästi nimenomaan sen turvin, että he ymmärsivät 3d-tulostusta.

Moni tämänkin kurssin osallistujista on nyt työtön, ja pääosin he ovat korkeasti koulutettua porukkaa. Sitä jengiä, joka sai lähteä esimerkiksi Microsoftilta ja Nokialta lähihistoriassa.

Nokia se on Ketolankin entinen työnantaja.

Tampereen yliopistossa tietojenkäsittelytieteitä opiskellut Ketola on aina ollut kuulemma ”hullu kokeilija”.

Ketola oli Vaasassa lukioaikoina tietokonekerhossakin, ja ne tietokoneet olivat silloin mystisiä vehkeitä.

”Koulussa oli yksi tietokone, ja se oli rehtorin huoneen ikkunassa: sai valvottua, ettei kukaan tehnyt tihutöitään sillä.”

Ketola harrasti myös aktiivisesti partiota. Samassa partioporukassa hengaili myös muuan Jorma Ollila.

Ketolan leipälaji yliopistossa oli se, miten ihminen ja tietokone voisivat mahdollisimman hyvin toimia keskenään. Hän siis tutki tietokoneiden käytettävyyttä ja käyttöliittymiä. Gradunsa Ketola teki tekoälystä.

Valmistuttuaan 1993 Ketola oli hetken tuntiopettajana Tampereen yliopistolla. Samalla hän tutki erästä mielenkiintoista sovellusta. Sen nimi oli World Wide Web.

”Silloin minulle sanottiin, että ihan tyhmä aihe. Ei kuulemma voisi tulla tilannetta, jossa ihmiset vapaaehtoisesti haluaisivat jakaa tiedostojaan toistensa kanssa”, Ketola sanoo ja nauraa.

Vuonna 1995 alkoi Nokia-pesti. Ketolan ensimmäinen tehtävä oli suunnitella käyttöliittymä Nokian Kommunikaattorin webbiselaimelle. Ketola tiimeineen muun muassa lähetti maailman ensimmäisen sähköpostin matkapuhelimesta tuona vuonna 1995.

”Se oli hienoa aikaa Nokialla. Keksittiin ideoita, ja sitten vain toteutettiin ne”, Ketola sanoo. Vuonna 2002 töiden ohella hän väitteli tohtoriksi käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta.

Käyttöliittymäsovellusten parista Ketola siirtyi viimeiseksi viideksi Nokia-vuodeksi innovaatiotyöhön, jossa hän kehitteli uusia laitekonsepteja ja haali maailmalta parhaat tyypit kehittämään niitä.

Hän ei silloin arvannut, että juuri siitä tulisi olemaan paljon hyötyä tulevaisuudessa.

Palataan Tampereelle.

Ketola pitelee kädessään titaanipalloa, joka on tulostettu Ketolan johtaman 3dstepin metallitulostimella. Se on hyvä esimerkki 3d-tulostuksen mahdollisuuksista teollisuudessa.

Tämä titaanipallo on huokoinen, ja sen painoa on saatu tämän takia pudotettua 80 prosenttia. Muut ominaisuudet ovat silti samanlaiset kuin umpinaisella titaanilla. 3d-tulostus on ainoa tapa, jolla tällainen voidaan valmistaa.

Edut ovat selvät, sillä valmistettiin sitten autoa tai vaikka lentokonetta, keveys on valttia. Esimerkiksi ruotsalainen superautonvalmistaja Koenigsegg käytti 1:One-autossaan 3d-tulostettuja sivupeilejä.

Jo nyt 3d-tulostusalan liikevaihto on moninkertaistunut muutamassa vuodessa, ja sitä käytetään laajalti autoteollisuuden lisäksi lentoteollisuudessa.

”Pohjoismaissa ei juurikaan hyödynnetä 3d-tulostusta teollisuudessa. Saksa, Belgia ja Hollanti ovat Euroopassa pisimmällä tässä hommassa. Viime vuonna kävin Belgiassa Materialise-nimisessä firmassa. Siellä on tuhat työntekijää tulostamassa yli sadalla tulostimella kolmivuorotyössä”, Ketola sanoo.

Teollisia metallitulostimiakin on esimerkiksi Saksassa satoja. Suomessa niitä on kaksi.

Teollinen 3d-tulostus eroaa nykyisistä erilaisia osia valmistavista teollisuuden tehtaista etenkin siinä, että 3d-tulostustehtaan ei tarvitse erikoistua mihinkään.

Aiemmin yhdessä tehtaassa tietyt laitteet tekivät vaikkapa saranoita, toisessa tehtaassa tehtiin tietyillä laitteilla kahvoja. Kolmannessa tehtaassa tehtiin vaikkapa proteeseja, jotka varastoidaan huoneeseen, jonka ovessa käytetään näitä aiempien tehtaiden saranoita ja kahvoja.

3d-tulostus muuttaa tämän.

”Sama tehdas palvelee yhtä hyvin vaikkapa autoteollisuutta, lääketeollisuutta ja laivanrakennusteollisuutta.”

3d-tulostajakaan ei ole mikään yhden tempun poni.

”3d-tulostajan ammatti on vahvasti asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja auttamista oivaltamaan, mitä voidaan tehdä ja mitä ei.”

Tätä prosessia ja sen ymmärtämistä täällä Tampereella nyt opiskellaan.

V-V Kaakinen

Kuulostaa tosin siltä, että tässä menevät sitten työt kaikilta tehdastyöntekijöiltä, mutta sitä Ketola ei usko.

”Olemme käyneet asioita konepajojen kanssa läpi, ja tämä vain lisää heidän bisnestään. Tällä tavalla voidaan tehdä uusia tuotteita suuremmalla katteella. En ole kuullut yhdestäkään konepajasta, joka olisi mennyt kiinni 3d-tulostuksen takia. Enemmänkin tulee vaan uudenlaisia töitä.”

Uudenlaisia töitä Ketolakin alkoi tehdä, kun Nokialla loppuivat työt.

Vuonna 2011, kun Stephen Elop tuli Nokialle, monia projekteja lopetettiin, ja Ketola sai mennä. Sokkihan se oli pitkän työuran jälkeen.

Ketola teki sen, minkä moni mies tuppaa tekemään, kun pitää saada ajatukset uusille raiteille: hän rakensi terassin.

”Siinä terassia nikkaroidessa alkoi selkeytyä ajatus siitä, että alkaisi yrittäjäksi.”

Ketola perusti innovaatioyritys Ideascout Oy:n, jonka erityisalaa on se, mitä hän teki Nokiallakin viimeiset vuodet: löytää niin sanottuihin supertiimeihin jäseniä eri puolelta maailmaa, eli headhuntata ihmisiä töihin erilaisiin projekteihin.

3d-tulostus tuli relevantiksi aiheeksi siksi, että Ideascout etsii Ketolan mukaan, ei enempää eikä vähempää kuin ”maailman suurimpia mahdollisuuksia”.

”Vuonna 2012 totesimme, että 3d-tulostus tulee todennäköisesti muuttamaan maailmaa enemmän kuin internet. Mutta paljonko suomalaiset tiesivät tai tietävät siitä? Eivät juuri mitään. Haluamme muuttaa tämän.”

Muutosta Ketola kumppaneineen yrittää saada aikaiseksi esimerkiksi kansainvälisellä tapahtumalla, joka pidetään Tampere-talolla 4.-5.10. Ketolan kurssilaiset pääsevät ottamaan siellä kontaktia sen alan ihmisiin, joita heidän oppimistavoitteensa voisi puhutella.

Ideana on, että alasta kiinnostuneet ammattilaiset ja tavalliset ihmisetkin pääsisivät tutustumaan viimeisimpiin 3d-tulostuksen saavutuksiin.

Lisäksi Ketola on perustanut Suomen ensimmäisen täyden palvelun teollisen 3d-tulostuskeskuksen Ylöjärvelle, jossa on muun muassa koulutus-, suunnittelu- ja valmistustoimintaa 3d-tuostukseen liittyen. Sen virallisia avajaisia vietetään syyskuun 30. päivänä.

”Viestimme on, että tutustukaa tähän teknologiaan. Ottakaa koppi! Alkakaa hyödyntää!”