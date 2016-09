HS.fi:n luetuimpien juttujen joukkoon nousi muutama viikko sitten jälleen parin vuoden takainen artikkeli Terhokodin saattohoitolääkäristä, joka kertoi kokemuksistaan kuolevien ihmisten parissa. Yksi artikkelin keskeisistä sanomista oli, että kuolevat ihmiset, urallaan menestyneetkin, eivät halua kuoleman lähestyessä puhua työstään vaan perheestään ja harrastuksistaan.

Artikkelia kommentoinut nimimerkki Killinki kirjoittaa: ”Oma kokemukseni on, että mitä antautuneempi ihminen on työlleen, sen tarpeettomampi hän on ympärillään oleville ihmisille, koska hänellä ei ole mitään annettavaa muille sen työn lisäksi.”

Annettujen peukkujen perusteella moni oli samaa mieltä. Itsekin voin todeta uuvuttavan työpäivän jälkeen olevani yhtä hyödyllinen läheisilleni kuin voimalauseet halvoissa teepusseissa.

Samaan aikaan, kun saattohoitolääkärin pohdinta kerää klikkejä ja kiivaita nyökytyksiä, puheet pyörivät työn ympärillä. Ympärillä vellova yhteiskunnallinen keskustelu korostaa tehon lisäämistä työpaikoilla, digitalisaatiolla ja ilman.

Aalto-yliopiston markkinoinnin ja johtamisen professori Pekka Mattila arvosteli hiljan, ettei ole eläessään nähnyt ”niin tehottomia työpaikkoja kuin mitä yliopistot ovat”. Joutilaisuuden taitaa voida lisätä HS:n keräämään suomalaisten tabujen listaan.

On kuitenkin epäselvää, millaista tehoa työntekijöistä halutaan.

Ajatuskulku tuntuu menevän niin, että meillä kaikilla, tai ainakin useimmilla, on varaa tehostaa työpanostamme, ja sen voi tehdä minkään muun asian kärsimättä. Ainakaan työn tehostamisen sivuvaikutuksista ei juuri puhuta.

Voi ajatella, että ihminen, joka antaa työlleen sataprosenttisen panoksen, antaa perheelleen, läheisilleen ja harrastuksilleen nolla prosenttia. Nolla ei välttämättä näytä nollalta; ihminen tulee kyllä töistä kotiin, mutta hänen henkinen panostuksensa kotona tai muualla työelämän ulkopuolella on yhtä suuri kuin biojäteastiaan heitetyn omenan kuoren.

Kun työpaikalla tehtävä työ vie kapasiteetin, ensimmäisenä yleensä kärsii kotona tehtävä työ, siis lasten hoito, siivoaminen, ruoan laitto. Se on työtä, joka täytyy tehdä, jotta yhteiskunnan rattaat pyörivät.

Yhä useampi työ myös kuormittaa enemmän henkistä kuin fyysistä puolta. Jos työlle antaa työpäivän aikana vaikkapa 80 prosenttia henkisestä kapasiteetistaan, on se todella paljon. Marginaaliin valuvat auttamatta muut elämän osa-alueet kuten itsensä kehittäminen, terveydestä huolehtiminen, perhe- ja parisuhteet, ystävät, harrastukset. Näiden asioiden kariutuminen taas luo yksinäisiä ja sairaita ihmisiä.

Ei siis ole kammottavaa tehottomuutta, jos työpaikalla on aikaa siemailla kahvia, jutella työtoverille ja sieltä lähtiessä on vielä voimia tehdä jotain ihan muuta. Se on toivetila, mutta monen kohdalla utopiaa.