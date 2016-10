Laskuri näyttää, riittääkö unelma-alallasi töitä – ammattikouluista valmistuneiden työtilanne on suorastaan hirveä

Sähköinen ruuvitaltta sirisee, kun Petri Pekkarinen kiinnittää työpisteellään ruuvin toisensa perään rautalevyyn. Levystä tulee osa huippumodernia hammaslääkärin tuolia.

”Kunhan työkalut pysyvät kädessä, niin tämän homman osaa periaatteessa ihan jokainen”, Pekkarinen sanoo.

Ruuvaaminen ei ole ihan sitä, mitä tieto- ja tietoliikennetekniikan linjalta ammattikoulusta viime keväänä valmistunut Pekkarinen tavoitteli, mutta asiat voisivat olla huonomminkin. Tuoreimman tilaston mukaan peräti 39 prosenttia saman opintoalan tutkinnon suorittaneista on työttömänä vielä vuosi valmistumisensa jälkeen.

Pekkarinen, 27, työskentelee määräaikaisella sopimuksella Planmecalla. Se on kasvava ja erinomaista tulosta tekevä terveysteknologiayhtiö.

”Olen viihtynyt täällä hyvin, meillä on hyvä tiimi. Ja onhan tämä melkein pomminvarma paikka”, Pekkarinen sanoo.

Omaa koulutusta vastaavat työpaikat tietysti kiinnostavat elektroniikka-asentajaksi valmistunutta Pekkarista, mutta eivät varauksetta. ”On se pelko, kun on vielä lamaa jäljellä, että miten ne firmat pysyvät pystyssä ja lentääkö porukka pihalle.”

Paljon puhutaan akateemisten alojen työttömyydestä, mutta nyt katsomme muualta kuin yliopistoista valmistuvien tulevaisuuden näkymiä. Korkea työttömyys ei vaivaa pelkästään Pekkarisen alaa.

Vuosi valmistumisen jälkeen työttömänä on 24 prosenttia kaikista ammatillisen perustutkinnon suorittaneista, useimmiten nuorista ihmisistä. Siis lähes joka neljäs. Osuus on yli kaksi kertaa suurempi kuin kaikkien työttömien osuus Suomen työvoimasta, ja se on kasvanut nopeasti. Vielä vuonna 2011 vastaavassa tilanteessa olleiden työttömyysaste oli 14 prosenttia.

Juuri Pekkarisen alalle eli tieto- ja tietoliikennetekniikan alalle ammattioppilaitoksesta valmistuvat ovat lohduttomimmassa tilanteessa.

”Digitalisaatio on tappanut monta ammattia, esimerkiksi puhelinasentajat ovat käytännössä kadonneet. Tarvittaisiin massiivista uudelleenkoulutusta tai sitten alalle opiskelleiden pitäisi siirtyä muihin ammatteihin”, kiteyttää informaatioteknologian professori Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta.

Ict-alan eli tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä tietojenkäsittelyn yli 50 000 ammattilaisesta oli vuonna 2011 työttömiä työnhakijoita 5 000. Määrä on kaksinkertaistunut nykyiseen 10 000:een. Heistä leijonanosalla on ammatillinen peruskoulutus.

Tieto- ja tietoliikennetekniikkaa ammattioppilaitoksissa opiskelleista on vuosi valmistumisen jälkeen töissä vain joka kolmas. Osa jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai opiskelee toista alaa.

Samaan aikaan, kun lähes 40 prosenttia alan ammatillisen perustutkinnon suorittaneista etsii vielä vuosi valmistumisensa jälkeen töitä, alan yliopistotutkinnon suorittaneista vain kuusi prosenttia oli työttömänä samassa tilanteessa. Prosenttiosuus on vuodelta 2014, ja se on vähemmän kuin maistereilla keskimäärin.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet tieto- ja tietoliikennetekniikan alan ammattilaiset sijoittuvat työmarkkinoilla ammattioppilaitoksista ja korkeakouluista valmistuneiden väliin: heistä oli vuosi tutkinnon saamisen jälkeen vailla työtä 15 prosenttia.

Tilanne on kärjistynyt muutamassa vuodessa. Ammattiin opiskelevien liiton Sakki ry:n puheenjohtaja Jasmina Khabbal haki ict-asentajan oppiin toiveikkain mielin vuonna 2011.

”Silloin oli buumi päällä. Kyllä se vaikutti alanvalintaan, kun sanottiin, että it-alan työntekijöitä tarvitaan”, hän muistelee.

Suomessa valmistettiin niihin aikoihin paljon nykyistä enemmän it-laitteita. Vuosikymmenen alussa alan ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain vähemmän kuin joka kymmenes oli työttömänä vuosi valmistumisensa jälkeen.

Nokian, Microsoftin ja monien muiden irtisanomiset sekä automatisaation ja langattomien verkkojen yleistyminen heikensivät työtilannetta nopeasti.

”Meidän kanssa samoista työpaikoista tulivat kilpailemaan todella kokeneet tyypit. Jo opintojen aikana puhuttiin koulussa, että alalle koulutetaan liikaa ihmisiä, ja että jos haluamme töitä, niin meidän pitää jatkokouluttautua”, Khabbal kertoo.

Samoihin aikoihin myös Petri Pekkarinen alkoi aavistella, että hänen kolme vuotta kestävä koulutuksensa ei välttämättä vastaa työnantajien tarpeita.

”Monenlaisia asioita opetettiin pienissä paketeissa eikä oikein mitään oppinut kunnolla. Koottiin erilaisia juttuja, tutustuttiin verkkoihin ja opeteltiin, miten Windows Millennium asennetaan ikälopulle 1990-luvun koneelle. Oli vähän verkkosivujen tekoa ja pikkaisen ohjelmointia, mutta ei niitä hommia voi tehdä, jos on vain vähän katsonut koodia. Eihän vierasta kieltäkään opita viikossa.”

Rakennemuutos on myllertänyt Suomea ankarasti viime vuosina: monelta alalta on kadonnut työpaikkoja pysyvästi. Koulutuspaikkojen määrästä vastaava opetus- ja kulttuuriministeriö näyttää kuitenkin hädin tuskin reagoineen asiaan.

Kun vuonna 2011 tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnot aloitti ammattikouluissa 1 370 henkilöä, kolme vuotta myöhemmin uusien opiskelijoiden määrä oli lähes sama, 1 321. Ammattikorkeakouluissa aloituspaikkojen määrä on heitellyt, mutta vuonna 2015 palattiin samalle tasolle kuin kolme vuotta aiemmin.

Tilanne on samanlainen tietojenkäsittelyn kohdalla. Tutkinto ammatti- tai ammattikorkeakoulusta johtaa nykyään entistä harvemmin koulutusta vastaavaan työhön, mutta koulutuspaikkoja ei ole karsittu käytännössä ollenkaan.

”Bulkkikoulutus johtaa liian monen kohdalla työttömyyteen. Se on väärin nuoria kohtaan. Pelkään, että pelialalla toteutuu pian samanlainen kehitys, sillä ammatillinen koulutus ei vain riitä pelien ohjelmointiin”, professori Neittaanmäki sanoo.

Bulkkikoulutuksella Neittaanmäki tarkoittaa samaa kuin mitä Pekkarinen harmittelee: vain pintaa raapaisevaa opetusta.

Pelkästään ict-alalla koulutetaan vuosittain jopa toista tuhatta nuorta ihmistä suoraan kortistoon. Miksi tosiaankin?

Yksittäiselle oppilaitokselle uusi opiskelija tarkoittaa rahaa valtiolta ja kunnalta. Koulun etuna ei ole katsoa koko Suomen etua, vaan tavoitella suurta kokoa. Koska suosittujen alojen oppilaspaikat on helpointa saada täyteen, niitä myös tarjotaan, usein työllisyystilanteesta riippumatta.

”Koulutuspaikkoja on perustettu kontrolloimattomasti. Esimerkiksi media- ja ict-alojen paikkoja syntyi ammatti- ja ammattikorkeakouluihin kauhea määrä, kun nämä alat koettiin kuumiksi. Kaikki koulut halusivat saman verran paikkoja kuin muutkin. Ministeriön olisi pitänyt seurata kehitystä ja suitsia sitä”, professori Neittaanmäki arvostelee.

Ministeriön ammatillisen koulutuksen osaston opetusneuvoksen Jukka Lehtisen mukaan viranomaiset ovat kyllä yrittäneet pitää käsijarrua päällä tietyillä aloilla.

”Tiedossamme on, että koulutuksessa on ylikapasiteettia. Jo muutaman vuoden ajan opiskelijoiden työllistyminen on vaikuttanut oppilaitosten saamiin rahavirtoihin. On kyllä tunnustettava, että se ei ole paljoa vähentänyt aloituspaikkojen määrää.”

Neittaanmäen mielestä toimet ovat olleet riittämättömiä.

”Esimerkiksi yliopistojen rahoituksesta vain kaksi prosenttia määräytyy sen mukaan, miten meiltä valmistuneet työllistyvät. Eihän niin pienellä osuudella ole juuri merkitystä – jopa opiskelijoilta saatu palaute painaa rahanjaossa enemmän. Olisi aivan eri juttu, jos tutkinnon suorittaneiden työnsaanti vaikuttaisi vaikka kymmeneen prosenttiin rahoituksesta. Se pakottaisi meidät pohtimaan paljon nykyistä aktiivisemmin, mihin koulutukseen rahat kohdennetaan.”

Ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksesta kolme prosenttia perustuu niistä valmistuneiden työllistymiseen ja jatkokouluttautumiseen. Loput 97 prosenttia määrittää pelkkä opiskelijoiden läsnäolo.

Suunnitelmien puutteesta ministeriötä ei voi kuitenkaan syyttää. Esimerkiksi tieto- ja tietoliikennetekniikan aloituspaikkoja ammattikouluissa on tarkoitus vähentää toissa vuoden tasosta 43 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen toteutumista tukevat ammatilliseen koulutukseen ensi vuonna tehtävät 250 miljoonan euron leikkaukset.

Ammattikoulujen rahoitusta koskeva, valmisteilla oleva lakimuutos pyrkii myös vaikuttamaan tilanteeseen. Ministeriössä ei ole kuitenkaan vielä tehty päätöstä siitä, kuinka paljon opiskelijoiden työnsaannin ehdotetaan vaikuttavan oppilaitosten rahoihin.

Nähtäväksi jää, saavatko virkamiehet riittävästi voimaa ja oppilaitokset riittävän tehokkaat kannustimet vähentää heikosti työllistävien suosikkialojen koulutusta niin paljon kuin tarvitaan.

Lähihistoria tuntee ainakin yhden varoittavan esimerkin siitä, että kokonaisen koulutusalan liikakoulutus voi jatkua jopa toistakymmentä vuotta ja ehtiä siinä ajassa tuhota useiden tuhansien nuorten ihmisten unelmat.

Viestintäalan koulutus alkoi lisääntyä räjähdysmäisesti 1990-luvun lopulla. Jo hetkeä myöhemmin tuotantoyhtiöiden ovista ja ikkunoista pyrki sisään massoittain media-assistentteja.

Töitä ei riittänyt kaikille. Opetusministeriö lähetti ensimmäisen huolestuneen kirjeen oppilaitoksille 2001. Kahta vuotta myöhemmin Journalistiliitto aloitti pitkän taistelunsa toimittajien liikakoulutusta vastaan.

Varoituksista huolimatta koulutuspaikkojen määrä kolminkertaistui vuodesta 1998 vuoteen 2005, jolloin viestinnän ja informaatiotieteiden opinnot aloitti 2 500 henkeä.

Vuonna 2006 julkaistiin professori Pentti Raittilan johdolla tehty perusteellinen raportti, jonka painokas viesti oli, että erityisesti ammatti- ja ammattikorkeakoulujen koulutuspaikkoja on vähennettävä selvästi. Matti Vanhasen hallitus otti seuraavana vuonna neuvosta vaarin ja linjasi, että viestinnän koulutuspaikkoja tulee vähentää 50 prosentilla ammattikouluissa ja 40 prosentilla ammattikorkeakouluissa vuoteen 2012 mennessä.

Vaan mikä on tilanne oppilaitoksissa nyt? Viestinnän alan koulutuspaikkoja on vain hieman vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten, noin 2 100, ja työllistyminen omalle alalle on yhä erittäin vaikeaa.

Petri Pekkarinen kuuluu niihin, jotka tuntevat koulutuspaikkojen liikatarjonnan omissa nahoissaan. Hänellä on mielessään yksi ratkaisuehdotus.

”Joskus istuin yksin luokassa heti aamusta. Saattoi kulua parikin tuntia, ennen kuin joku toinen tuli paikalle. Ammattikouluihin pitäisi olla pääsykoe ja opiskelemaan tulisi ottaa vain niitä, joita oikeasti kiinnostaa.”

Oikaisu 3.10.: Jutussa puhuttiin tieto- ja viestintätekniikan alasta. Oikea käsite on tieto- ja tietoliikennetekniikka.