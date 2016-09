Öisiä häirikkösoittoja ja työpuheluita mustikkametsästä – onko nykyihmisen oltava aina tavoitettavissa?

Pitääkö sähköposteihin vastata myös lomalla? Kuuluuko työpuhelin ottaa mukaan makuuhuoneeseen?

Työelämässä odotetaan tavoitettavuutta, mutta hyvinvointiasiantuntijat kannustavat pitämään teknologiapaastoa. Kysyimme kolmelta uraihmiseltä, mihin he vetävät tavoitettavuuden rajat.

Asiantuntija puhuu puhelimeen hiihtoladulla

Teija Tiilikainen, Ulkopoliittisen instituutin johtaja:

”Pidän puhelinta suljettuna hyvin harvoin: vastaan puheluihin myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Ulkopoliittisen instituutin johtajana koen olevani ikään kuin päivystysvuorossa. Velvoitteeni on olla tavoitettavissa ja ainakin neuvomassa eteenpäin, ellen osaa itse vastata minulle esitettyihin kysymyksiin.

Iltaisin saatan valvoa hyvinkin myöhään, jos maailmalla tapahtuu jotakin merkittävää. Esimerkiksi Euroopan talouskriisin ratkaisevissa vaiheissa seurasin EU-kokouksia ja annoin toimittajille haastatteluja pitkälle yöhön saakka. Yöuneni haluan kuitenkin rauhoittaa, ja niiden aikana puhelimeni on äänettömällä.

Muuten olen miltei aina tavoitettavissa. Olen antanut haastatteluja jopa mustikkametsästä ja hyiseltä hiihtoladulta käsin. Yleensä jätän sentään puhelimen kotiin, jos olen menossa urheilemaan tai saunomaan.

Kotona käytän puhelinkoppina vaatehuonetta. Se on rauhallinen, suljettu tila, johon ei kuulu television ääntä tai muuta mölyä. Pimeässä kopperossa istuminen on kyllä hieman yksitoikkoista.

Mieheni ja poikani ovat tottuneet tilanteeseen ja ymmärtävät, että tavoitettavissa oleminen kuuluu työni luonteeseen. Jos puhelinhaastattelu menee radioon tai televisioon, he näkevät sen eleistäni ja osaavat olla hiljempaa.

En koskaan jätä poissaoloviestiä sähköpostiini, vaan luen postejani lomallakin. Sähköpostitse tulevien asioiden hoito ei kuitenkaan yleensä ole kauhean työlästä: usein on vain mietittävä, kenelle jokin tietty asia on delegoitava tai kuka hyötyisi saamistani tiedoista.

Vaikka olen lomalla tavoitettavissa, pystyn myös rentoutumaan, sillä minulla on muutakin mietittävää kuin työasioita. Harrastan paljon urheilua: juoksen lenkkejä, käyn jumpassa ja pelaan golfia. Liikunta on tehokas virkistäytymismuoto.”

Toimitusjohtaja lukee sähköpostinsa kerran päivässä

Kaisa Vikkula, Soprano Oyj:n toimitusjohtaja:

”En ole tavoitettavissa aikaisin aamulla enkä myöhään illalla tai yöllä. Teen iltaisin etätöitä, ja voin vastata silloin puhelimeen, jos tiedän, mihin asia liittyy. Muussa tapauksessa palaan asiaan seuraavana päivänä. Öisin puhelin pysyy makuuhuoneen ulkopuolella.

Pyrin käymään sähköpostini yhdellä kertaa läpi jossain työpäivän vaiheessa. Pyrin olemaan lukematta viestejä esimerkiksi kesken kokouksen, vaan keskityn siihen asiaan, jota olen kulloinkin tekemässä.

Työnteko pirstaloituu liiaksi, jos tarttuu jokaiseen sähköpostiin sen sijaan, että noudattaisi päivän alkuperäistä agendaa. Silloin saattaa huomata, että päivän päätteeksi puolet alkuperäisistä tehtävistä on yhä tekemättä.

Kesälomalla pidän useita sähköpostittomia päiviä. Jos jotakin todella tärkeää tapahtuu, saan kyllä puhelinsoiton. Mikään ei niin sanotusti pala pohjaan, vaikken lukisikaan viestejäni heti. Toisaalta lomailuani ei juuri häiritse, vaikka jossain välissä vilkaisisinkin, mitä sähköpostilleni kuuluu.

Lomilla ja viikonloppuisin en pidä puhelinta jatkuvasti mukanani. Katson välillä, onko yhteydenottoja tullut, ja reagoin niihin, jos se on välttämätöntä. Jos tuntematon henkilö on soittanut, odotan hänen palaavan itse asiaan.

Mielestäni kaikkiin puheluihin ei tarvitse olla välittömästi vastaamassa. Jokaisen pitäisi pystyä ottamaan itselleen myös omaa aikaa, jotta voi keskittyä kunnolla tärkeisiin tehtäviin. Puhelin ei saa hallita päivää, vaan sen kuuluu olla väline, joka auttaa viemään asioita eteenpäin.”

Kansanedustaja vastaa myös häirikkösoittoihin

Juhana Vartiainen, kansanedustaja:

”Tässä ammatissa on oltava tavoitettavissa. Kansanedustajan täytyy hyväksyä se, että kansalaisilla saattaa olla asiaa. Myös toimittajien kysymyksiin on vastattava. Siksi sähköpostiosoitteeni ja puhelinnumeroni ovat julkisia.

Yhteydenottoja tulee valtavana pommisateena. Sähköposti kilisee satoja kertoja päivässä, eikä kaikkia viestejä ehdi lukea. Onneksi avustaja auttaa sähköpostivirran seuraamisessa ja poimii joukosta olennaisimmat viestit.

Kun aloitin kansanedustajana, mietin, kannattaako puhelinnumero pitää julkisena. Häirikkösoittoja on kuitenkin tullut vähemmän kuin pelkäsin, ehkä muutama viikossa. Perjantai-iltaisin joku turhautunut henkilö saattaa rohkaistua soittamaan, kun on ensin nauttinut hieman alkoholia.

Puhelimeni ei ole äänettömällä edes öisin. Puolisoni matkustaa paljon, ja abiturientti-ikäinen poikani viettää välillä öitä poissa kotoa. On mukavaa, että he saavat minut tarvittaessa kiinni.

Tapanani on ollut vastata puheluihin myös lomalla. Kuluneen kesän jälkeen huomasin kuitenkin olleeni liian hyvin tavoitettavissa. Loman jälkeen tuntui, etten ollut levännyt riittävästi. En tarvitse viikkokausien erämaalomaa, mutta muutama päivä omissa oloissa tekee terää. Nyt olenkin päättänyt, että kun talvella lähden vaelluslomalle, tarkistan puhelimeen tulleet yhteydenotot vain kerran päivässä.

Näissä asioissa on vaikea löytää tasapainoa. Osittain kysymys on myös itsekurista. Elämme maailmassa, jossa on hankala pitää sormiaan erossa sosiaalisesta mediasta.

Itse olen Twitterissä aika paljon, ehkä liikaakin. Riippuu tilanteesta, pidänkö some-kanavia auki muiden töiden ohella. Jos eduskunnan täysistunnossa on pitkäpiimäisiä tai hölmöjä puheenvuoroja, voihan siinä jonkun twiitin vaikka lähettää.”