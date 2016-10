”Olen tyhmä, huono ja liian vanha” – Liiallinen itsensä moittiminen ei kannata, vaikka ei saisikaan hakemaansa työpaikkaa

Valitettavasti valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun, lukee työnhakijoille tutussa sähköpostissa.

Pettymys saattaa olla musertava. Olenko näin huono?

Jos vastaavia posteja on saanut paljon, tunne saattaa olla toisenlainenkin. Arvasin tämän! Tietenkin tällainen viesti! Oikeasti en edes halunnut sitä työpaikkaa!

Työterveyspsykologi Arto Pietikäisen mukaan pettymyksen mahdollisuus on sisäänrakennettuna työnhakuun. Kun jotain tavoitellaan, on aina riski tulla epäonnistua.

Ihmisissä on eroa siinä, miten he reagoivat pettymyksiin.

”Jollekin se voi aiheuttaa suuren mielenmyllerryksen ja voimakkaita huonouden tunteita. Toiset taas sisuuntuvat ja päättävät, että nyt vain lisää hakemuksia.”

Ihmiset eroavat siinäkin, etsivätkö he selitystä epäonnistumiselle ulkoa vai itsestään. Ne, jotka etsivät ulkoa, pääsevät nopeammin jaloilleen.

”Itsestään selityksiä hakeva taas kaivaa syvemmäksi pettymyksen kuoppaansa.”

Pettynyt saattaa selitellä itselleen, miten hän on liian tyhmä, liian vanha tai liian nuori. Pohdinnat lisäävät arvottomuuden tunnetta ja pahimmillaan vaikuttavat tuleviin työnhakuihin.

”Kynnys seuraavan työn hakemiseen voi kasvaa, koska tietää, miten epämiellyttävää on kuunnella omaa, sisäistä mollaamistaan.”

Sisäisen itseruoskinnan hillitsemiseksi Pietikäinen neuvoo opettelemaan myötätuntoisempaa suhtautumista itseensä.

”Mitä sanoisit parhaalle ystävällesi, jos hän ei saisi toivomaansa työpaikkaa? Tuskin moittisit häntä liian vanhaksi kyseiseen työpaikkaan.”

Kun masentava sähköposti tai puhelu tulee, Pietikäinen neuvoo hyväksymään pettymyksensä.

”Tukahduttaminen ei kannata. Ei ole hyväksi esimerkiksi vähätellä sitä, mitä työn saaminen olisi merkinnyt. Sen sijaan voi todeta, että nyt sattuu tosi paljon ja on kurja fiilis.”

Seuraavaksi voi pohtia, mitä kaipaa ja miten pitää huolen itsestään pettymyksen hetkellä.

”Olisiko hyvä jutella jonkun kanssa? Auttaisiko lenkki? Tunteen säätelykeinot ovat yksilöllisiä.”

Kun alkujärkytyksestä on selvinnyt, on Pietikäisen mukaan hyvä kiinnittää huomiota, mitä ajattelee työnhakunsa epäonnistumisesta. Mikä ajatuksissa on faktaa ja mikä omaa tulkintaa? Onko oma tulkinta sellaista, että se pahentaa oloa?

”Saattaa olla faktaa, että haastattelussa kävi kahdeksan hakijaa ja kaikilla oli paljon työkokemusta. Se on kuitenkin tulkintaa, että pitää itseään paljon huonompana kuin muita hakijoita.”

Pietikäinen kannustaa analysoimaan, mitä voi työnhaustaan oppia seuraavaa kertaa varten. Se on rakentavaa – toisin kuin se, että miettii jatkuvasti, mitä olisi pitänyt haastattelussa sanoa tai tehdä toisin.

”Jos pohdinnat eivät tuota hyödyllisiä oppeja seuraavaan työnhakuun, se on turhaa märehtimistä.”

Epäonnistunut haku saattaa itseinhon lisäksi herättää vihan tunteita. Työhaastattelijat tai työpaikkaan valittu voivat ärsyttää ja kiukuttaa.

Se on Pietikäisen mukaan inhimillistä.

”Voi hyväksyä, että minulla on nyt tällainen vihan tunne. Sitä ei kannata kuitenkaan ruokkia siihen suuntaan, että viha muuttuu stressiksi ja katkeruudeksi.”

Mikä sitten on oikea asenne työnhaussa, kun lähettää sadatta hakemusta? Pitääkö vaalia optimismia vai onko parempi ajatella, että pessimisti ei pety?

Pietikäinen peräänkuuluttaa realismia. Realistista on ymmärtää, että paikkaa hakee todennäköisesti kymmenittäin ihmisiä ja ei ole helppoa tulla valituksi.

”Työnhaussa kolikolla on kaksi puolta. Toinen on se, että työn saaminen on työnhakijalle tärkeä tavoite. Toinen on se, että hän altistaa itsensä pettymyksen tunteille. Kuitenkin tavoitteen tärkeys saa tekemään niin.”

Osa ihmisistä innostuu työtä hakiessa niin, että mielikuvitus alkaa laukata. Unelmissaan jo näkee itsensä uudessa, upeassa työpaikassa ja elämäntilanteessa.

Pietikäisen mukaan mieli suuntautuu tulevaan kolmella tavalla. Ensimmäinen on suunnittelu. Toinen murehtiminen. Kolmas on haaveilu, jossa rakennetaan pilvilinnoja tulevasta.

Siinä on hyvät ja huonot puolensa.

”Unelmointi saattaa motivoida tekemään kaikkensa sen eteen, että saisi työn. Toisaalta ruusuisten kuvitelmien vuoksi saattaa myös pudota korkealta.”

Kun on hakenut montaa työtä turhaan, saattaa menettää kokonaan uskonsa omaan työllistymiseen. Pietikäinen muistuttaa, että pessimismi ei kuitenkaan ole itsessään este työpaikan saamiselle. Se on, jos pessimismi estää toimimasta.

”Ihminen voi olla pessimistinen, mutta hakee silti aktiivisesti töitä. Silloin on todennäköisempää löytääkin työ.”

Jos pääsee työhaastatteluun, pessimistisiä kielenkantoja kannattaa hillitä. Vaikka kuinka miettisi, että ”ette te minua kuitenkaan valitse”, sitä ei ole fiksua sanoa ääneen.

”Kannattaa jo ennen haastattelua varautua siihen, että ei sano sen kaltaisia asioita. Työhaastattelussa kannattaa esiintyä itseensä uskoen ja itseään markkinoiden.”

Ei tästä mitään tule!

Jos se ajatus riivaa työnhakijaa, on viimeistään korkea aika ottaa yhteyttä Työ- ja elinkeinotoimistoon. Ajan voi varata esimerkiksi TE-toimiston psykologille.

Käynti on ilmainen, ja joskus jopa yksi käynti saattaa riittää, sanoo psykologi Sari Lehikoinen Uudenmaan TE-toimistosta.

”Asiakas voi olla sokeutunut sille, mitä kaikkea osaa tai mitä voisi nostaa hakemuksissaan esiin. Keskustellessa löytyy uusia oivalluksia, miten hakua voisi suunnata jatkossa.”

Joskus työllistyminen vaatii oman osaamisen kehittämistä. Jos oma ala ei enää työllistä, TE-toimiston psykologit auttavat uuden alan löytämisessä.

Keskusteluapua saa myös muun muassa Työlinjan uraohjauksesta sekä työnhaku- ja uravalmennusryhmistä. TE-toimistojen auloissa työskentelevät verkkoneuvojatkin osaavat auttaa työnhaussa jumiin jäänyttä. Palveluja voivat käyttää myös ne, joilla on jo työpaikka.

Lehikoisen mukaan julkisesti avoimiin paikkoihin saattaa tulla kymmenittäin hakemuksia. Kuitenkin auki on myös piilotyöpaikkoja.

”Työnantajat pyytävät välillä TE-toimistoilta, että esitelkää meille kolme hyvää ehdokasta. Paikka ei välttämättä tule lainkaan julkiseen hakuun.”

Lehikoinen neuvoo laittamaan työnantajille myös avoimia hakemuksia. Sen jälkeen kannattaa ottaa vielä suoraan yhteyttä työnantajaan.