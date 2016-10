Ahkera työntekijä voi olla läheisilleen tarpeeton – Mitä tehdä, kun työstä ei pääse eroon edes kotona?

Fakta Joka neljäs uupuu Työterveyslaitoksen mukaan vuonna 2012 työssä käyvistä suomalaisista 28 prosenttia koki työnsä henkisesti erittäin tai melko rasittavaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys 2011 -tutkimuksessa vakavaa työuupumusta todettiin kolmella prosentilla naisista ja kahdella prosentilla miehistä. Lievää työuupumusta todettiin 24 prosentilla naisista ja 23 prosentilla miehistä.

Terhokodin saattohoitolääkäri kertoi pari vuotta sitten Helsingin Sanomien haastattelussa, että työelämässä menestyneetkään ihmiset eivät halua kuoleman lähestyessä puhua työstään vaan perheestään ja harrastuksistaan.

Tämän seikan nosti viimeksi esille Noona Bäckgren HS.fi:n kolumnissa, jossa hän pohti jatkuvan työn tehostamisen sivuvaikutuksia:

”Voi ajatella, että ihminen, joka antaa työlleen sataprosenttisen panoksen, antaa perheelleen, läheisilleen ja harrastuksilleen nolla prosenttia. Nolla ei välttämättä näytä nollalta; ihminen tulee kyllä töistä kotiin, mutta hänen henkinen panostuksensa kotona tai muualla työelämän ulkopuolella on yhtä suuri kuin biojäteastiaan heitetyn omenan kuoren.”

Aika moni tunnistaa kuvauksesta itsensä. Perhe ja vapaa-aika ovat parasta, mitä elämä tarjoaa, mutta käytännössä ne jäävät usein ahtaalle työn vaatimusten puristuksessa.

Erityisesti henkistä ja asiantuntijatyötä tekevät eivät välttämättä pääse töistä irti vapaa-ajalla.

”Kyllä se työ usein läikkyy kotiin. Työn kiireellisyys ja kongnitiivinen kuormitus on lisääntynyt ennen kaikkea hyvin koulutetuilla ja asiantuntijatyössä”, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.

”Noin puolet suomalaisista ajattelee työasioita usein kotonaan.”

Eräs henkilöstöalalla pitkään esimiehenä työskennellyt kertoo nimettömänä kokemuksistaan aiheesta, josta hänellä on sekä yleistä että henkilökohtaista kokemusta. Hän melkein paloi loppuun ja vaihtoi lopulta työpaikkaa.

Kokenut henkilöstöpuolen esimies on samoilla linjoilla tutkimusprofessori Hakasen kanssa: työn ja vapaa-ajan sekoittuminen on tyypillistä ja yleistä asiantuntijaorganisaatioissa, joissa työntekijöiden henkilökohtainen osaaminen ja tietotaito ovat erittäin iso osa työntekoa.

”Asiantuntijoille asetetaan hurjat vaatimus- ja tehokkuustasot. Itsekin jouduin taistelemaan näiden asioiden kanssa”, hän toteaa.

Hänestä tehostamisen imu on kova, ja se korostuu erityisesti nuoremmilla työntekijöillä.

”Ajan kanssa ihmiset oppivat enemmän, milloin kannattaa olla työnantajan käytettävissä.”

Esimiehen mukaan juuri asiantuntijatyössä ihmiset menevät vahvasti mukaan työn imuun.

”Ajatukset eivät lepää, vaikka ei olisi fyysisesti työpaikalla. Kotonakin ajatukset karkaavat työhön”, hän toteaa.

Hänen kokemuksensa mukaan ihmisen kokonaiskapasiteetti voi olla lukittuna töihin kiinni.

”Ei vain pysty jakautumaan moneen osaan, koti ja työ menevät päällekkäin. Työkännykkä on koko ajan taskussa mukana. Illalla avataan työläppäri, ja taas työntekijän tietotaito on työnantajan käytettävissä kotonakin. Ihminen ei olekaan lasten tai puolison seurana.”

Esimiehen mukaan tehostaminen on ollut vallalla jo pidemmän aikaa, mutta viime aikoina on hänen mukaansa herätty huomaamaan, että aivotkin tarvitsevat lepoa.

Kun työasiat pyörivät koko ajan alitajunnassa, jossain vaiheessa työntekijä alkaa yleensä uupua, mikä ei ole työantajan kannalta hyvä asia.

”Työntekijöillä on suuri vaatimustaso koko ajan päällä. Se on huomattu, mutta on eri asia, toteutuuko työtaakan kevennys oikeasti?”

Olisiko työnteko loppujen lopuksi tehokkaampaa, jos työntekijät olisivat hieman raikkaampia?

”Työyhteisön kulttuuri on tärkeä tekijä siinä, onko työaika työaikaa ja vapaa-aika vapaa-aikaa. Totta kai olisi hyvä, että töissä keskitytään sata prosenttia työntekoon ja kotona saa ladata akkuja.”

Irtisanomisien ja säästötoimien jälkeen jäljelle jäävien työntekijöiden työmäärä vain korostuu. Esimies käyttää termiä ylitehostaminen.

”Työntekijät joustavat aika paljon haastavissa tilanteissa. Ei pitäisi olla sellaista tilannetta, että koko ajan henkilöstön kapasiteetti ylitetään. Että koko ajan on hieman liikaa töitä. Pitäisi saada balanssi. Muuten se kostautuu uupumuksena ja menee tehottomuuden puolelle ja jopa sairauslomiin.”

Hän alkoi itsekin kärsiä, kun aivot raksuttivat enemmän ja enemmän työasioita.

”Aivokapasiteetti on niin lujilla, että se väsyttää. Aivot eivät ehdi palautua. Kun on kotona ja läsnä, niin silti tehostamiskärjen takia kiinni on myös töissä. Ajatukset pyörivät työasioissa, vaikka urheilisi tai olisi lasten kanssa”, hän kertoo.

Illalla naputellaan työsähköpostia, ja yöuni jää monesti lyhyeksi.

”Pyörä pyörii koko ajan. Yöuni ei riitä palauttamaan.”

Pahimmillaan palautumisen jahtaaminen esimerkiksi hurjalla tavoitteellisella urheilulla voi johtaa romahdukseen, loppuun palamiseen.

”Monelle vapaa-ajan tekeminenkin on suorittamista. Täytyy pysähtyä ja miettiä, mitä voi jättää pois, että saa olla edes hetken rauhassa.”

Henkilöstöalan esimies kertoo saaneensa apua mindfulnessista.

”Harjoitukset auttavat aivot pieneen breikkiin arjesta, jos aivokapasiteetti on intensiivisessä käytössä.”

Mindfulness on hyvin etäisesti buddhalaiseen meditaatioon linkittyvä menetelmä, joka tähtää rentoutumiseen.

Esimies päätyi lopulta vaihtamaan työpaikkaa, kun perhe-elämä ja oma jaksaminen kärsivät työnteosta toden teolla. Hänen mielestään lyhyen tähtäimen tulostavoite työn mittarina johti siihen, että työhön uppoutui turhan syvälle.

”Aina oli jotain työjuttuja, mutta aikaa ei saa mistään yhtään lisää. Se verotti. Muutama vuosi sitten totesin, että tämä on nähty. Vaihdoin työpaikkaa.”

Nyt hänen työtään mitataan enemmän laatu- ja arvotekijöillä.

”Annan aina sata prosenttia työhöni, mutta työtapani on muuttunut. Ymmärsin, että vapaa-ajan voi pitää aidosti vapaa-aikana. Nyt pidän työn ja vapaa-ajan selkeästi erillään.”

Uzi Varon

Aivotutkija Minna Huotilainen lähestyy aihetta myönteisyyden kautta. On täysin luonnollista, että työtä ajatellaan vapaa-ajallakin, erityisesti, jos työ on mielenkiintoista.

”Kyse on tiedon käsittelyn ominaisuudesta. Siitä, että ajatukset lähtevät laajemmille radoille kuin pystymme itse päättämään”, Huotilainen kertoo.

Jos töissä on paljon innostavia asioita, niin aivot työskentelevät niiden parissa työajan ulkopuolellakin, erityisesti juuri rentoutuneessa tilassa. Se on aivojen tehokasta ja automaattista tietojen käsittelyä.

”Miksi ei työtä miettisi vapaa-ajalla? Kun työasia pulpahtaa mieleen, se vain todistaa, että työ on innostavaa ja tarjoaa haasteita. Tietysti jos tämä menee äärimmäisyyksiin ja mielessä pyörii vain työasioita, on menty liian pitkälle. Silloin olemme antaneet henkisesti liikaa – tilanne on sama kuin että fyysisessä työssä olisi työskennellyt niin kovaa, että vapaa-ajalla istuisi pyörätuolissa.”

Aina ei ole kyse innosta tai mielenkiintoisuudesta, vaan työtä on pohdittava pakon edessä. Mitä voi tehdä, jos ei halua ajatella töitä vapaa-ajalla?

”On tutkittu, että työn rajoittamisen yrittäminen ei ole hyvä strategia, sillä mieli ei toimi niin”, Huotilainen sanoo.

”Vapaa-ajalla pitäisi olla jotain kivaa tekemistä, jotain jota oikein odottaa. Arjessa on usein paljon sellaistakin tekemistä, joka ei ole nautinto. Lisäksi esimerkiksi pikkulapsiperheissä voi olla aika rankkaa.”

Joskus työtä on vain niin paljon, että sitä ei ehdi tehdä työaikana. Se vasta rassaakin.

”Olemme niin tunnollisia, työt pitää saada valmiiksi. Työn valmiiksi saaminen palkitsee: tämä on nyt tehty, kansio kiinni. Valitettavasti nykyään on niin paljon työtä, joka ei koskaan tule valmiiksi. Ja kesken jäävät tehtävät kuormittavat mieltä.”

Huotilaisen mukaan työpaikoilla voisi miettiä, voisiko työtehtäviä jakaa, mutta toisaalta jakaminenkin on mennyt ehkä liiallisuuksiin.

”Nykyään kaikkien pitää osata kaikkea, vaikka olisi parempi, että yksi ihminen vastaa selkeistä kokonaisuuksista. Mutta sitä pelätään, koska kukaan ei saisi olla korvaamaton. Kaikkien pitää olla korvattavissa”, Huotilainen sanoo.

Huotilainen mainitsee klassisena esimerkkinä matkalaskut. Ennen työpaikalla oli tietty työntekijä, joka teki ne hyvin, mutta nyt kaikki tekevät matkalaskunsa itse, tekevät virheitä, hukkaavat kuittinsa ja aikaansa sekä menettävät lopuksi hermonsa.

”Työn silppumaisuus keskeyttää koko ajan. Jatkuva pikkuasiasta toiseen hyppiminen on aivoille outo tila.”

Mutta jos työtehtävä tuntuu kovin möhkälemäiseltä, se kannattaa paloitella osiin.

”Tämä on ensimmäinen osa, tämä toinen ja niin edelleen. Sitten voi aina ajatella, että nyt sain ensimmäisen osan tehtyä.”

Huotilaisen mielestä tulos on hyvä työnteon mittari, jos tulosta mitataan riittävän pitkällä aikavälillä.

”Päivän myynti -tyyppinen tulosmittari ajaa työntekijän juoksemaan lyhytjänteisesti ja työn kehittäminen unohtuu. Se on liian lyhyt mittari. Se on tosin helppo tapa, sillä tuloksen näkee suoraan Excelistä.

Mutta jos katsotaan kauemmas ja palkitaan myös laadusta ja oman työn kehittämisestä, niin tulos on rehti ja hyvä mittari.”

Työn mittaaminen onkin Huotilaisesta akuutti kysymys.

”Nyt mitataan esimerkiksi työaikaa, joka on hassu mittari sellaisessa työssä, jossa työntekijältä halutaan ostaa työsuorituksia eikä oleskelua työpaikalla.”

Mindfulness auttaa tutkitusti mutta ei kaikkia.

”Sillä on vaikutusta niille, jotka tuntevat sen mieluisaksi. Se vaikuttaa jopa aivojen rakenteeseen. Toisilla taas menevät vain hermot koko touhuun: eihän tässä ole mitään järkeä. Silloin mindfulness on turhaa.”

Mindfulness on vastareaktio jatkuvalle kiireelle.

”Pihtiputaan mummo sanoisi, että mene laiturin nokkaan istumaan. Suomalaiset ovat aina osanneet heittää kravatin nurkkaan ja mennä lämmittämään saunaa tai metsään sienestämään. Se on tehokasta mindfulnessia.”

Tutkimusprofessori Hakanen muistuttaa, että vaativa mutta palkitseva työ voi myös rikastuttaa perhe-elämää ja päinvastoin.

”Jos työssä saa tarpeeksi tunnustusta, onnistumisia ja kiitosta, niin vaativakin työ voi lisätä positiivisia tunteita, vahvistaa itseluottamusta ja omia vahvuuksia sekä välittyä myönteisesti työn ja perhe-elämän tasapainoon”, Hakanen sanoo ja jatkaa aika yllättävällä tiedolla:

”Tutkimustemme mukaan pikkulasten vanhemmat tuntevat enemmän positiivista työn imua kuin ne, joilla ei ole pikkulapsia. Se johtunee siitä, että pienet lapset auttavat palautumaan työstä ja pitävät meidät hetkessä”, Hakanen sanoo.

”Työ korostaa tiedollisia puoliamme, ja lapset tekevät meidät taas kokonaisiksi ja tunteviksi.”