"Potilas on aina jonkun lapsi” – niin anestesiahoitaja muistuttaa itseään

Kuka? Suvi Viljakainen, 29 Työskennellyt anestesiahoitajana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa syksystä 2012 lähtien. Koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK). Asuu Tampereella.

Millainen työntekijä olet?

”Teen työtä sydämellä ja olen tunnollinen. Työskentelen anestesiahoitajana Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa ja haluan olla potilaan luottamuksen arvoinen. Tartun mielelläni toimeen, jos huomaan kehittymisen paikan esimerkiksi itsessäni tai osastollani, eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien leikkausosastolla.”

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

”Kollegani tiivistää työnkuvan siten, että anestesiahoitaja pitää potilaan unessa ja elossa. Tiivistys on aika kuvaava, mutta toki työ on paljon muutakin. Se on hoitotyötä ennen potilaalle suunniteltua toimenpidettä, sen aikana ja sen jälkeen. Perustyön lisäksi toimin kipuhoitajana anestesialääkärin työparina. Koulutamme osastojen henkilökuntaa ja valvomme leikkauspotilaan kivun hoidon toteutumista.”

Mikä työssäsi on vaikeaa?

”Kuoleman kohtaaminen on asia, jota täytyy työstää. Kuolema on luonnollinen osa elämää, mutta kun se tulee ammattihenkilönä vastaan, pitää miettiä, kuinka kannattelee kuolevaa ja tämän perhettä. Täytyy säilyttää ihmiseltä ihmiselle -ote.”

Mikä on vahvuutesi?

”Minulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Kun opiskelijana päätin suuntautua anestesiahoitajaksi, eräs ohjaajani arveli, että vuorovaikutustaitoni menevät hukkaan nukutettujen potilaiden kanssa. Totesin, että eikö ole tärkeää saada potilas tuntemaan olonsa turvalliseksi ennen nukutusta. Oman lapsen saaminen on saanut ajattelemaan, että potilaskin on aina jonkun lapsi tai hänellä voi olla lapsia. Sillä tavalla on tullut todemmaksi, mitä potilas ja omaiset kokevat sairaalamaailmassa.”

Miten kehität itseäsi ammatissasi?

”Minusta on tärkeää kuulua sairaanhoitajaliittoon. Sen lisäksi kuulun anestesiasairaanhoitajien omaan ammattiyhdistykseen ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöön Tehyyn. Näiden kautta ja ammattilehtiä lukemalla saa tietoa, mitä kentällä tapahtuu. Lisäksi työnantajan kautta pääsee osallistumaan koulutuksiin talon sisällä ja ulkopuolella.”

Mikä työssäsi mietityttää juuri nyt?

”Suomessa on meneillään isoja muutoksia sote-uudistuksen myötä. Myös työpaikallani rakennetaan uusia rakennuksia ja uudistetaan organisaatiota. Olin vuoden kotona tyttäreni syntymän jälkeen ja palasin tämän vuoden alussa töihin keskelle mullistusta. Aluksi koin muutosvastarintaa ja ehkä huoltakin siitä, miten muutoksen keskellä pärjää. Asennoiduin kuitenkin niin, että tämä kaikki tuo mukanaan hyvää. Tässä pääsee kehittämään työpaikkaansa.”

Palstalle haastatellaan eri alojen ammattilaisia, jotka raottavat ammattitaitonsa salaisuutta.