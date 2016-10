Tökkiikö töissä? – Miki Kuusi, Jaana Pelkonen ja Anni Sinnemäki kertovat, mistä he saavat inspiraatiota töihinsä

Junnaavatko työt paikoillaan? Ajatus ei kulje, ja jostain pitäisi saada lisävirtaa.

Kysyimme kolmelta tunnetulta suomalaiselta, mistä he hakevat inspiraatiota työhönsä. Ruokakuljetuspalvelu Woltin ja startup-tapahtuma Slushin perustajiin kuuluva Miki Kuusi on luonut Suomeen aivan uusia yrityskonsepteja. Mistä nuori toimitusjohtaja saa ideoita ja mitä hän tekee, jos työt tökkivät täysin?

Omat tapansa paljastavat myös Anni Sinnemäki ja Jaana Pelkonen.

Startup-yrittäjä paketoi tapaamisia kuin hampurilaisia

Miki Kuusi, Woltin toimitusjohtaja

”Saan energiani ihmisistä. Salainen paheeni ovat lukiolais- ja koululaistapaamiset.

Olen huomannut, että kun käyn puhumassa lukiossa tai koulussa, saan siitä aivan jumalattomasti energiaa. Tulen takaisin tähtisilmäisenä. Lukiolaiset ovat nuoria uteliaita ihmisiä ja kyselevät kaikkea. Saan siitä niin paljon, ja samaan aikaan voi antaa itsestä siinä hetkessä ja nähdä innostuksen heräävän.

Muutenkin kaikkein tärkeintä on ympäröidä itsensä sellaisilla ihmisillä, jotka innostuvat siitä, että minä olen innostunut ja innostavat vastaavasti minua. On mahtava rakentaa nyt sellaista firmaa.

Minulla on myös omat ups and downsit. Joskus työt tökkivät. Joskus kun on ihan sikahuono viikko, yritän perua joltain päivältä kaikki tapaamiset ja jäädä kotiin tekemään yksin töitä, että saan pään taas vedenpinnan päälle. Olen oppinut matkan varrella, että välillä on pakko nostaa kädet pystyyn, lähteä pöydästä ja palata juttuun myöhemmin, kun on parempi fiilis.

Olen tosi ekstrovertti ihminen, ja ihmisten mielipiteet vaikuttavat minuun tosi paljon.

Slushissa saattoi olla 50 tapaamistakin viikossa omien töiden lisäksi. Opin monen vuoden jälkeen suunnittelemaan kalenterini sillä tavalla, että tiesin etukäteen, onko tapaaminen plus-, miinus- vai nollamerkkinen: tulenko tapaamisesta ulos innostuneena, ilman muutosta vai masentuneena siitä, miten maailma voi olla näin huono paikka.

Kun oli vähän negatiivisluontoisempia tapaamisia esimerkiksi isojen tai julkisten organisaatioiden kanssa ja tahti niissä oli hidas, niin paketoin niitä kuin hampurilaisia. Ikävä juttu oli kuin pihvi kahden hyvän leivän välissä. Siten hallitsin päivän energiatasoani hyvin.

Olen itse luonteeltani sen verran adhd, etten ikinä jaksaisi tehdä vain yhtä asiaa viikosta toiseen yli 40:tä tuntia viikossa. Mutta monimuotoisuus tuo rikkauden viikkoihin, ja tässä työssä viikossa on tosi monia juttuja. Tarvittaessa jaksaa todellakin tehdä 80 tuntia viikossa, jos ne jutut ovat vähän niin kuin hedelmäsalaattia.”

Kansanedustaja menee metsään tai merelle

Jaana Pelkonen, kansanedustaja

”Mitä useammin seisoo vain puhtaasti kadulla ja kuuntelee ihmisten tarinoita, sitä parempi. Se on paras puoli tässä työssä. Saan siitä inspiraatiota. Ihmisiltä tulee ideoita laidasta laitaan.

Jotkut tarinat voivat olla raskaitakin, mutta on tärkeää olla auki ja hereillä. Olisi tosi helppo kulkea silmät kiinni ja korvat lukossa. Tässä työssä pitää kuitenkin olla valmis kyseenalaistamaan omia ajatuksiaan.

Parhaimpia ja erikoisimpia tilanteita voivat olla sellaiset, jotka tulevat yllättäen vaikka kaupan kassalla. Niissä yllättyy itsekin.

Välillä tarvitsen totaalista yksinoloa. Silloin menen joko metsään tai merelle. Asun kahdessa kaupungissa. Helsingin keskustassa äkkipako ovat Kaivopuiston rannat, Tampereella taas metsät ovat lähellä ja menen sinne.

Luonnossa voi miettiä asioita.

Jos työt tökkivät totaalisesti, urheilu ja kunnon hikiliikunta ovat minulle nollausta. Jos olen työasioissa jumissa, se vaatii irrottautumista.

Bikram-joogassa ollaan yli 40 asteen asteen lämpötilassa puolitoista tuntia. Siinä kuumajoogassa ei pysty miettimään työasioita. Olen ollut iloinen huomatessani, että siellä pystyn unohtamaan työt täysin. Sarjat tehdään tietyssä järjestyksessä, ja jossain tulee se kohta, missä töitä ei osaa enää miettiä.”

Apulaiskaupunginjohtaja salakuuntelee katukeskusteluja

Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja

”Kaupunkirakentamisessa ja Helsingissä tapahtuu nyt niin paljon, että innostusta ei tarvitse hakemalla hakea. Lähtökohtaisesti ne asiat, joita teen, ovat niin kiinnostavia. Minulla on inspiroiva työ. Siinä näkee tuloksia, vaikka aikavälit voivat olla tosi pitkiä. Aina on myös konkreettisia asioita.

Pitää antaa tilaa sattumalle. Kun kävelen kaupungilla paikasta toiseen, kuuntelen mitä ihmiset sanovat ja mietin asioita. Salakuuntelin esimerkiksi viime viikolla tyttöjä, jotka puhuivat häiden järjestämisestä. Teki melkein mieli mennä osallistumaan keskusteluun.

Joskus kaupungilla törmää ihmiseen, jonka kanssa jää keskustelemaan. Keskustelun jälkeen voi nähdä jonkun työasian eri tavalla ja se asettuu kehyksiinsä, vaikka keskustelu ei olisikaan suoraan koskenut työasiaa.

Sitten juon kahvia. Se on minulle tärkeä työrutiini ja -toveri.

Myös lukemalla asiat asettuvat. Viimeksi olen lukenut Jonathan Franzenin Purityn sekä Oula Silvennoisen ja kahden muun suomalaisen historioitsijan Suomalaiset fasistit. Vaikka kirja oli historiaa, se auttaa jäsentämään tätä päivää.

Jos työt tökkivät, ei minulla ole ihmeempiä keinoja niiden purkamiseen. Jotkut asiat vain täytyy puskea läpi. Keskustelen, sparraan ja pallottelen asiaa olennaisten ihmisten kanssa, että miten tästä päästään eteenpäin. Usein auttaa, kun kysyy alaisilta ja työtovereilta ja purkaa asian osiin.”