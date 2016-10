Osaatko vaihtaa töistä vapaalle? Näin se onnistuu, vaikka työaikoja ei ole – maskeeraaja, kokki ja kirkkoherra kertovat

Työstä palautuminen on tärkeää kaikille, toteaa työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi ja dosentti Taina Hintsa Helsingin yliopistosta.

Hintsan mukaan työn aiheuttamasta kuormasta palautuminen voi tapahtua muun muassa psykologisen irrottautumisen ja rentoutumisen avulla. Se tarkoittaa myös voimavarojen täydentämistä esimerkiksi mieluisan tekemisen avulla.

”Psykologinen irrottautuminen tarkoittaa sitä, että ihminen ei mieti työasioita lainkaan, vaan unohtaa ne täysin ja tekee jotain muuta”, sanoo Hintsa.

Tutkimusten mukaan psykologinen irrottautuminen työstä on yhteydessä muun muassa vähäisempään psyykkiseen oirehtimiseen, depressiivisiin oireisiin ja uniongelmiin. Työstä palautuminen on tärkeää myös yleisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta, kertoo Hintsa.

Hintsa ei ole lukenut tutkimuksia, joissa olisi osoitettu, että työn ja vapaa-ajan erottaminen olisi erityisen haastavaa tietyillä aloilla. Sen sijaan sellaiset työt, joissa erilaiset työnteon tavat, työaikajärjestelyt ja niiden joustot ovat mahdollisia, voivat vaikeuttaa työn ja vapaa-ajan jaksottamista. Usein ne ovat asiantuntija- ja johtamistehtäviä.

Asiantuntija- ja esimiestehtävät eivät kuitenkaan automaattisesti johda siihen, että työtehtävät seuraavat myös vapaa-ajalle.

”On tärkeää, että tiedot ja taidot ovat sopusoinnussa työn vaatimusten kanssa. Lisäksi työn tekemiseen pitää saada riittävä perehdytys tai olla sopiva koulutus, jotta tehtävää voi hoitaa”, Hintsa sanoo.

Työn ja vapaa-ajan erottaminen voi olla erityisen haastavaa ylisitoutuneille ihmisille. Hintsan mukaan ylisitoutumisella tarkoitetaan voimakasta kunnianhimoa yhdistyneenä tarpeeseen tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi.

”Tällaisilla ihmisillä työasiat pyörivät mielessä nukkumaan käydessä ja herätessä aamulla. On vaikeaa vaihtaa vapaalle. Ei saa unta jos on lykännyt asiaa joka piti tehdä tänään. Voi olla, että ylisitoutunut ihminen uhraa muiden mielestä liikaa aikaa työntekoon”, sanoo Hintsa.

Hintsan mukaan ylisitoutuminen saattaa lisätä tehdyn työn määrää ja ylläpitää kuormitustilannetta työssä.

”Vaikka työ olisi erittäin merkityksellistä ja mielenkiintoista, on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista monipuolisesti. Oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta on hyvä huolehtia riittävästä unensaannista, liikkumisesta ja vapaa-ajasta jolloin tekee aivan muuta kuin sitä mitä työssään tekee. Eikä murehdi työasioita”, sanoo Hintsa.

HS kysyi maskeeraajalta, kokki-yrittäjältä ja kirkkoherralta, miten he erottavat työ- ja vapaa-ajan toisistaan.

Seppo Solmela

Maskeeraaja Johanna ”Pinksu” Marjomaa fiksailee mielessään ihmisten kulmakarvoja

”Olen maskeeraaja eli teen meikkauksia lehtikuvauksiin, tv-ohjelmiin ja mainoksiin. Meikkien lisäksi laitan tarvittaessa myös hiuksia, vaikka en olekaan kampaaja. Olen ollut alalla lähes 12 vuotta.

Tässä ammatissa ei oikeastaan ole normaalia työpäivää tai edes kahta samanlaista päivää. Joskus saatan olla töissä 15 tuntia putkeen, ja asiakkaiden määrä voi vaihdella päivän aikana yhdestä kahteenkymmeneen.

Kun menen keikalle, minulla on työmeikit mukana ja työminä päällä. Minulla on ollut jo useamman vuoden pinkki ”mummokärry”, jossa kuljetan työmeikkini. Tarvittavien meikkien määrä riippuu keikasta.

Maskeeraus on yhteistyötä muiden projektissa mukana olevien ihmisten kanssa. Ammattitaidon lisäksi maskeerauksessa on tärkeintä hyvä energia. Töissä olen hymyilevä ja pidän yllä hyvän asenteen. Tosin olen vapaallakin iloinen ja tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa.

Katselen meikkejä aina ja kaikkialla, esimerkiksi kaduilla ja mainoksissa. Saatan mielessäni fiksailla ihmisten kulmakarvoja.

Työ tulee vapaa-aikaani myös siinä mielessä, että pidän aina mukana kalenteria. Minulle voidaan soittaa koska vain ja sopia keikka. Tapasin viime kesänä baarissa polttariseurueen, ja tuleva morsian tunnisti, kuka olen ja mitä teen. Vaihdoimme yhteystiedot, ja lopulta päädyin tekemään morsiamen häämeikin.

Tiedän, että jotkut kollegat saattavat meikata etkoilla kavereitaan, mutta itse en ole bilehile.

Rentoudun vapaa-ajalla perheeni parissa, ulkoilemalla luonnossa ja lukemalla. Olen myös löytänyt ryhtiä parantavan fustra-metodin. Se tekee hyvää työasennolle, joka on meikkaajalla usein haastava. Pahinta on, jos keikkapaikalla ei ole korkeaa tuolia. Silloin selkä joutuu koville.

Olen työni myötä herkistynyt hajuille, mikä on varsin yleistä meikkaajilla ja kampaajilla. Käytän itse nykyään vain tuoksuttomia ja myrkyttömiä tuotteita.

Ystäväni arvostavat ammattiani, eivätkä oleta, että meikkaan vapaalla. Jos heillä on jokin tärkeä meno, johon he tarvitsevat meikin, autan mielelläni. Mutta silloin he buukkaavat minut töihin.”

Seppo Kärki

Jyrki Sukulan lapsetkin tietävät, että kokin ja yrittäjän työasiat ovat läsnä myös kotona

”Suomalaiset tuntevat minut kokkina. Olen tehnyt niitä hommia 35 vuotta, mutta lisäksi olen yrittäjä. Minulla on Italiassa viinitila ja Suomessa Bel Mondo Wines -viinitukkuliike ja Sukula Co. Eatertainment Society -yritys, jonka kautta teen esimerkiksi tv-ohjelmia, konsultointia ja koulutuksia.

Omistan myös neljänneksen Jymy-jäätelötehtaasta ja olen sijoittajana Scandi Standard -yhtiössä, joka valmistaa Naapurin maalaiskana -tuotteita.

En erota työ- ja vapaa-aikaa mitenkään, sillä ne nivoutuvat yrittäjän arjessa yhteen. Se ei ole haastavaa, jos asenne ja toimintamallit ovat oikeat.

Olen ollut pitkään eräänlainen oman elämäni matriisiorganisaatio, eli työpäiviini kuuluu hyvin monenlaisia tehtäviä. Tänä aamuna pidin videopalaverin Tanskaan teollisesta tuotekehityksestä, sitten olin mukana pohtimassa suomalaisen elintarvikeviennin mahdollisuuksia. Nyt olen kokkitakki päällä ja veitset sylissä matkalla Messukeskuksen keittiöön laittamaan ruokaa 6 000 ihmiselle. Myöhemmin menen vielä radiohaastatteluun puhumaan Sukulan suojatit -ohjelmasta.

Olen tietoisesti opetellut, mikä on itselleni sopivin tapa tehdä töitä. 8-8-8-malli, jossa ollaan kahdeksan tuntia töissä, kahdeksan tuntia vapaalla ja kahdeksan tuntia nukkumassa ei sovi minulle.

Työ ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua. Ihmisen pitääkin itse tietää, milloin aivot voi päästää vapaalle ja milloin ne pitää kytkeä työasentoon. Jos tähän ei pysty, stressaa itsensä tärviölle.

Joskus kohtaan ajankäytöllisiä ongelmia, koska useissa projekteissa minun pitää olla henkilökohtaisesti paikalla. Kaikkea ei voi skaalata ja monistaa.

Myös erilaiset aikataulut ovat joskus haastavia. Viininviljelyssä kvartaali on 25 vuotta, kun taas yritysmaailmassa se on neljännesvuosi. Aikaan pitää pystyä suhtautumaan eri tavoin.

Kun menen kotiin, perheeni lapsia myöten ymmärtää, että työ on osa elämää ja työasiat ovat läsnä myös kotona. Mutta silloin, kun olen lomalla, olen oikeasti lomalla. Tosin saatan lomallakin saada työhön liittyvän inspiraation, mutta sehän on loman tarkoitus.

Ystäväni pyytävät usein vapaa-ajalla työhöni liittyviä neuvoja tai palveluksia. Esimerkiksi jouluaaton aattona tai pääsiäistorstaina tiedän panna puhelimeni kiinni, jos en halua vastata kymmeniin kysymyksiin siitä, miten kinkku tai lammas paistetaan.

Kyselyt eivät kuitenkaan häiritse, vaan mielestäni on mahtavaa olla ihmisille avuksi. Se on suuri kunnia.”

Jenna Lehtonen

Kirkkoherra Kari Kanala varoo olemasta liian vahva

”Papin työ on kutsumusammatti ja elämäntapa, jossa työ tulee väistämättä osaksi vapaa-aikaa. Jos haluaa pysyä tolkuissaan, asioilla pitää olla tärkeysjärjestys. Itse olen ensisijaisesti ihminen, sitten mies ja vasta sitten pappi.

Vaikka pappeus muokkaa elämääni ja ajatteluani, kaikki ei voi lähteä ammatin kautta. Ihmisyys tarkoittaa itselleni sitä, että suhtaudun tasavertaisesti kaikkiin. Kaikki ovat samalla viivalla. Mieheys puolestaan merkitsee sukupuoleni kautta tulevaa tapaa katsoa maailmaa. Siinä yhdistyy pikkupojan ja nuorukaisen näkemys maailmasta, ja myös tulevaisuudessa häämöttävä vanhan äijän kokemus.

Myös isäksi tuleminen on vaikuttanut tapaani hahmottaa maailmaa. Isyys on itselleni uusi rooli. Se on myös iso rooli. Tapaan sanoa, että tärkein jumalanpalvelus pidetään kotona. Sieltä lähtee arjen todellisuus.

Aloitin pappina vuonna 1997, ja nyt olen toiminut vuoden verran kirkkoherrana. Se on lisännyt työmäärääni, koska uutta opittavaa ja kurottavaa on edelleen paljon.

Papin pitää olla nykyään entistä useammin tavoitettavissa, ja sosiaalinen media tuo työn lähemmäs vapaa-aikaani. Pitää olla koko ajan online. Myönnän olevani liikaa kiinni sosiaalisessa mediassa. Ihmiset lähestyvät minua sen kautta myös vapaapäivinäni. Silloin saatan pyytää ottamaan uudestaan yhteyttä vaikka seuraavana päivänä, jos hätä ei ole suuri.

Papit ovat tosin olleet ”online” jo ennen sosiaalista mediaa. Rukoilen vapaa-aikana heidän puolestaan, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Muuten yritän olla kantamatta työasioita mielessä, kun pääsen vapaalle.

Kirkkoherralla ei ole varsinaisia työaikoja, mutta pyrin pitämään kaksi vapaapäivää viikossa. Käytännössä olen pystynyt pitämään viikoittain yhden vapaapäivän.

Vapaalla rentoudun muun muassa musiikin, kirjojen, elokuvien ja jalkapallon – sekä sen pelaamisen että katselun – avulla. Kun Arsenal pelaa, se on tyhjentävä hetki. Suosikkikirjani tosin on Peter Høegin Lumen taju. Sitä lukiessa irtautuu omasta maailmasta.

Papeilla on normaalit vuosilomat, mutta yritän keskittää omista lomistani kolme viikkoa talviajalle. Meillä on ollut vaimon kanssa tapana lähteä pariksi viikoksi ulkomaille. Siellä töistä pääsee hyvin irti. Reissaamista on helppo jatkaa nyt, kun lapsemme on vielä pieni. Lomailua helpottaa se, että sijaisenani toimiva kappalainen on sellainen henkilö, johon voin luottaa täysin.

Papin ammatissa pitää varoa olemasta liian vahva. Vahvuudella nujertaa helposti herkän, kyselevän mielen. Työuupumus ei ole harvinaista hengellisen työn tekijöillä, ja itsekin väsähdin Hampurin-merimieskirkkoaikoina, kun kävin töiden ohella läpi eron. Se muutti kokemukseni elämänhallinnasta.

Elämää ei voi hallita, mutta hyvinvointia lisääviä asioita voi. Yksi tällainen on liikunta. Lenkkeily tai jalkapallo-ottelu tuo mukanaan hyvän olon, ja futismatsi on samalla sosiaalinen kokemus.

Armo – myös omaa itseä kohtaan – on papin ammatissa tärkeä asia. Pitää päästä eroon Jeesus-syndroomasta ja hyväksyä, ettei kaikkia voi auttaa.”